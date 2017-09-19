«Каждый этап был новым вызовом»: шотландец объехал вокруг света за 44 дня
Новости Великобритании. Объехав вокруг света за 44 дня, велосипедист Марк Бомонт установил новый мировой рекорд.
Проехав около 30 тысяч км за 79 дней, 34-летний спортсмен приехал в Париж на день раньше, чем планировалось. В день велосипедист проезжал более 16 часов и спал всего по пять часов.
В 2008 он уже установил мировой рекорд, который был побит другими велосипедистами.
Рекорд Марка был 194 дня, а установленный впоследствии – 123 дня.
Вдохновленный произведением Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней" спортсмен начал свое путешествие 2 июля 2017 в Париже и проехал по территории Европы, России, Монголии и Китая.
Потом его путь пролегал по Австралии, и через Новую Зеландию он достиг Северной Америки. А непосредственно перед финишем он ехал по Португалии, Испании и Франции.
Во время своего путешествия Марк получил титул рекордсмена "Книги рекордов Гиннеса", преодолев самую длинную дистанцию за месяц: 11 315 км от Парижа до австралийского города Перт.
Марк Бомонт:
Это несомненно был самый непростой вызов, из всех, которые я когда-либо принимал, и для моего организма, и для моего мозга. Вызов был в каждом дне, и мне требовалась и физические, и моральные силы, но со мной была замечательная команда.
Объехав с успехом вокруг света за 79 дней, Марк показал, что, казавшееся невозможным 80-дневное путешествие, возможно. В результате чего были переоценены нормативы.
Марк Бомонт:
Каждый этап был новым вызовом, наряду с климатическими особенностями, к которым мне приходилось быстро привыкать. Сначала был переезд по неизвестной территории России и Монголии, поэтому то, что я "прошел" этот этап и завершил с новым рекордом Гиннеса, является настоящим достижением.
Я очень благодарен за поддержку, которую мне оказывали люди из разных стран и коллеги-велосипедисты, а также сообщения и пожелания, которые я получал по интернету. Это был невероятный опыт. Этого путешествия я с воодушевлением ждал годы.
Во время путешествия спортсмену пришлось пережить минусовые температуры и смог от лесных пожаров в Северной Америке. Он дважды падал, а в результате падения в России ему понадобилась срочное стоматологическое лечение, которое ему оказали члены его команды. В остальном же все шло по плану.
Марк Бомонт:
Главный магический ингредиент, который необходим для совершения чего-то подобного — это выдержка или способность выносить испытания.
Перевод с BCC: Мария Харзеева