«Каждый этап был новым вызовом»: шотландец объехал вокруг света за 44 дня

Новости Великобритании. Объехав вокруг света за 44 дня, велосипедист Марк Бомонт установил новый мировой рекорд.

Проехав около 30 тысяч км за 79 дней, 34-летний спортсмен приехал в Париж на день раньше, чем планировалось. В день велосипедист проезжал более 16 часов и спал всего по пять часов.

В 2008 он уже установил мировой рекорд, который был побит другими велосипедистами.

Рекорд Марка был 194 дня, а установленный впоследствии – 123 дня.

Вдохновленный произведением Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней" спортсмен начал свое путешествие 2 июля 2017 в Париже и проехал по территории Европы, России, Монголии и Китая.

Потом его путь пролегал по Австралии, и через Новую Зеландию он достиг Северной Америки. А непосредственно перед финишем он ехал по Португалии, Испании и Франции.