Мария Жилина покорила жюри Национального отборочного тура детского «Евровидения» и вошла в 10-ку финалистов

Стильная, джазовая, зажигательная. С композицией «Вприпрыжку» Мария Жилина покорила жюри на Национальном отборочном туре детского «Евровидения» и вошла в 10-ку финалистов, среди которых скоро выберут лучшего. А пока – репетиции нон-стоп с любимыми преподавателями в национальном центре музыкального искусства имени Владимира Мулявина.

Это настоящая кузница по подготовке юных талантов, которые под руководством профессиональной команды во главе со Светланой Стаценко вырастают в артистов, а потом защищают честь нашей страны на главных музыкальных конкурсах и участвуют в проектах, как у нас, так и за рубежом (среди которых фестивали в Юрмале, Сан-Ремо, Славянский базар, Евровидение). Ксения Ситник, Андрей Кунец, Маша Новик, Саша Лактионова, Алина Молош, ансамбль «Заранак» – за 10 лет здесь зажгли десятки звездочек.

Светлана Адамовна признается, что нет неспособных детей, нужно наблюдать, что им больше по душе и верить в их силы – это залог успеха. С каждым уроком вокала и сценической хореографии в центре Мулявина будущие звездочки развиваются не по годам. Новое поколение радует!

Так в свои 11 Мария Жилина уже участвовала в 30 музыкальных конкурсах: в Прибалтике, Грузии, Чехии, Германии, России – и всегда возвращалась с победами. Ей нравится творчество Земфиры и Майкла Джексона, она обожает исполнять песни на родном белорусском языке и отлично импровизирует. Обожает рисовать любимых мультяшных персонажей и море, плавать и активно проводить время. Живет во взрослом режиме и прогрессирует от конкурса к конкурсу.

Качественное исполнение, харизма, удачный образ , постановка номера... В центре Мулявина знают, как сделать выступление на сцене незабываемым. От аранжировки до костюма. Здесь воспитывают индивидуальностей. Педагоги признаются, для того, чтобы работать с детьми, нужно быть всегда на шаг впереди, и, конечно, тонкими психологами. Песня создается исходя из вокальных возможностей и настроения, характера ребенка.

Ольга Бухал – настоящая фея для юных исполнителей. Она создает чудесные наряды к их номерам.От национального колорита с колядной козочкой до такого яркого пиратского наряда или бунтарского, а-ля дворовый джаз. Умение детей перевоплощаться и вживаться в образ вдохновляет ее на новые наряды! Дизайнер признается, лиричная Маша Жилина в жизни, на сцене перевоплощается в артистку «с характером». Она трудолюбива и на лету схватывает новое.

Беларусь богата талантами, и нашим детям нужно больше национальных музыкальных конкурсов и телевизионных проектов – уверены преподаватели центра музыкального искусства имени Мулявина.

Звезды зажигать – дело благородное и благодарное. Нам есть, кем гордиться! Пожелаем удачи всем финалистам детского конкурса «Евровидение», а нам – ещё больше талантливых исполнителей.