Теннис или борьба за ребенка: Виктория Азаренко пропустит соревнования из-за судебного разбирательства с отцом своего малыша

Новости Беларуси. Виктория Азаренко отказалась от участия в турнире, который пройдет 14 августа в Цинциннати. Причиной послужило судебное разбирательство по делу об опекунстве над ее сыном Лео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отец ребенка Билли МакКиг, с которым теннисистка рассталась в прошлом месяце, обратился в суд Лос-Анджелеса, а тот в свою очередь постановил: на протяжении процесса мальчик не может покидать город. Кроме того, по неизвестным причинам судья отказался передавать дело в белорусский суд.

Разбирательство будет длиться не менее двух месяцев, и Виктория сделала выбор в пользу общения с малышом. Защищать права спортсменки будет американский адвокат Лаура Вассер, которую в США называют «Королевой разводов». Ранее она вела дела Бритни Спирс, Джони Деппа, Анджелины Джоли и других знаменитостей.

Тем временем, чтобы поддержать любимую теннисистку, ее фанаты запустили в соцсетях специальную акцию.