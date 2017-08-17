Самая практичная инвестиция этой осени: с чем носить кардиган

Жил-был в Великобритании Джемс Томас Браднелл. Однажды во время Крымской войны в 1854 году его кавалерийская бригада потерпела сокрушительное поражение. Убегая, он оставил на земле противника... кардиган!

Граф так любил уют и тепло, что придумал вязаный жакет без воротника и с пуговицами, чтобы утеплить мундир. В честь лорда и назвали новый предмет гардероба. И хоть с ХІХ века прошло немало времени, сегодня кардиган – атрибут настоящей модницы. В чем же уникальность кардигана, почему его так любят девушки?

Наталья Зеневич, стилист:

Кардиган – вещь незаменимая в гардеробах и бизнесвумен, поскольку может заменить жакет в более неформальной обстановке. Кардиганы замечательно вписываются в свободной гардеробной капсуле, поскольку сочетаются с джинсами, футболками, топами. Также они могут дополнить и женственные образы. Кожаная юбка-карандаш и топ с декольте, с шпильками выглядит очень вызывающе, но если накинуть сверху кардиган, то образ сразу сглаживается. Правда ли, что кардиган подходит для любой фигуры и даже помогает скрыть недостатки?

Наталья Зеневич:

Удлиненные макси-кардиганы прямого силуэта значительно увеличат рост, вытянут фигуру. Также с помощью кардигана можно создать фигуру «песочные часы», использовать поясок, не полностью закрывая кардиган спереди. Нет ничего лучше кардигана для создания актуальной многослойности, он гармонично вписывается в образы для вечерних выходов и на каждый день. Так с чем же лучше всего сочетать кардиган?

Наталья Зеневич:

Чем свободнее наш образ, тем более плотным, например, вязаным, может быть кардиган. Он может быть оверсайз. Можно играть длиной. Например, сочетать очень длинные кардиганы с очень короткими шортами, платьями, юбками. Осенью-зимой будет популярен стиль вестерна. И чтобы не уйти в ковбоев, можно дополнять такие образы кардиганами ажурной вязки.

Легкие ажурные кардиганы идеально подойдут для теплого сентября. Стиль оверсайз – объемные кардиганы станут хорошей альтернативой пальто и курткам этой осенью. А что же еще в топе?

Наталья Зеневич:

Особое внимание следует уделить кардиганам простой, прямой, лаконичной формы без обилия декора. Если есть пуговицы, то они обязательно должны быть в тон кардигана, если их нет, тоже хорошо. Популярны кардиганы без рукава, а также с удлиненным узким рукавом. А что же с оттенком? Какой цвет выбрать?