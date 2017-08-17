«Мне нравится сочетание яблок с лофантом анисовым и мятой»: как правильно сушить и употреблять травы

На даче у Антона Гаховича вместо клумбы с цветами, можно увидеть альпийскую горку с различными травами. Чабрец, мелисса, душица, мята, котовник, тархун, шалфей – это лишь небольшая часть того, что растет на участке.

Антон Гахович:

Мы постарались вырастить те травы, которые являются еще и декоративными и которые приятно сорвать. Например, у нас растет душица. Выращивание душистых растений заинтересовало Антона 5 лет назад. Молодой человек стал изучать виды трав и их полезные свойства. Оказалось, это весьма увлекательно и интересно. К примеру, теперь вместо сахара Антон добавляет в чай растительный заменитель.

Антон Гахович:

Есть трава, которая называется стевия. Небольшого листочка хватает, чтобы несколько чашек чая себе сделать. И если вы этот листочек попробуете, то почувствуете сладость во рту. Благодаря растениям Антон также свел к минимуму употребление мяса. Выяснил, что некоторые травы – ценнейший источник белка.

Антон Гахович:

Вот эта трава называется сныть. Это общеизвестный сорняк, который многие пытаются вытравить из своего огорода. Но эту траву можно использовать в пищу. Сныть собирают, когда она молодая и употребляют в пищу, пока она зеленая. Из нее можно что-нибудь приготовить. Но все же основной урожай трав, который молодой человек собирает примерно пять раз в год, идет на изготовление вкусного и полезного чая. В магазине этот напиток Антон уже не покупает.

Антон Гахович:

Буду срывать травы, которые нужны, чтобы заварить ароматный чай. Начну с мяты длиннолистой, она имеет пряный вкус. Смешать хочу с круглолистной мятой, у нее запах, как у жевательной резинки. Можно также попробовать такое интересное растение, которое называется лофант анисовый.

Также травы можно добавить в варенье и компот. Они придадут этим лакомствам неповторимый вкус. Антон Гахович:

Мне нравится сочетание яблок с лофантом анисовым и мятой. Очень вкусно. в компом из малины лучше всего добавить мяту и можно попробовать душицу. Чтобы запастись душистыми травами впрок, их нужно правильно высушить.

Антон Гахович:

Собирать травы достаточно просто. Главное – их нужно срывать, когда это можно делать. Например, мятные растения желательно срывать до цветения, иначе они будут горчить. Лофант анисовый лучше всего собирать во время цветения. Собранные листья моются и сушатся в темном и сухом месте.