Как одеть ребенка к школе: объединяем стиль и комфорт

До школьного звонка осталось совсем ничего, а значит, пора выбрать новую форму, как для торжественных линеек, так и для уроков на каждый день. Белорусские производители к каждому сезону создают новые красивые модели и не перестают нас удивлять! Так, пиджаки с таблицей умножения, кармашками с защитой от излучения от мобильных телефонов стали настоящими хитами для учеников.

Что же придумали дизайнеры в этом году, и на что делать ставку родителям, разбираемся со стилистом Викторией Островой! Начнем с базового делового гардеробчика. Что обязательно должно быть на школьной вешалке у девочек и мальчиков, чтобы выглядеть строго и одновременно по-новому каждый день?

Виктория Острова, стилист:

Базовыми элементами для мальчиков являются брюки, пиджак, пара рубашек, джемпер, жилет и несколько аксессуаров. Подбирая правильно по цвету и комбинируя все эти элементы, можно каждый день получать новый комплект. Для девочек – платье, сарафан, юбка, пара блузок, джемпер, жилетка и, конечно, аксессуары. Тем более что в этом сезоне появилась интересная новинка – женские галстуки различных цветовых сочетаний. Поэтому гардероб может быть весьма нескучным.

Английский стиль: клетка-шотландка, принт «гусиная лапка» и клубные пиджаки с налокотниками – школьная классика, которая никогда не выйдет из моды. А что новенького придумали дизайнеры в этом году, чтобы просыпаться школьникам было в радость?

Виктория Острова:

Можно найти разнообразное сочетание фактур в разных моделях. Это очень интересный тренд, который позволяет сочетать текстиль и трикотаж. Трикотажа в этом сезоне намного больше. Это связано с тем, что он удобен и функционален. Элементы спортивного стиля – большой шаг вперед, поскольку это удобно для школьников, это нескучно. Можно отметить много моделей, позаимствованных из взрослого гардероба. Это удлиненные жилеты, платья-жакеты. Среди модных трендов можно назвать обилие рисунков. Особенно это видно в блузках девочек. Дизайнеры в этом сезоне не поскупились и предложили много затейливых вариантов. Также стоит отметить разнообразие форм в платьях, сарафанах и юбках. Здесь и «тюльпан», и юбка-солнце, плиссировка и крупные воланы. Это также было позаимствовано из тенденций взрослой моды. Если мы выбираем ребенку блузу и сорочку, какой состав ткани будет максимально комфортным для тела?

Виктория Острова:

Предпочтительно выбирать натуральные ткани. Это хлопок, шерсть, вискоза. Возможны примеси и добавления искусственных волокон, но не более 30%. Так как в искусственных тканях школьнику будет некомфортно и жарко. В шерстяных костюмах допустимо добавление искусственных волокон, чтобы костюм сильно не мялся. Деловой дресс-код воспитывает и дисциплинирует учеников, и здесь немаловажную роль играет цвет. Расскажите нам, какие оттенки предпочесть?