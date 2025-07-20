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Новости по тегу #Евровидение

«Я впечатлён этой страной». Музыкант из Швейцарии рассказал, как лишился работы из-за любви к Беларуси
20 июля 2025 17:46

«Я впечатлён этой страной». Музыкант из Швейцарии рассказал, как лишился работы из-за любви к Беларуси

Пучков о «Евровидении»: за каким бесом мы туда лезли, я никогда понять не мог
10 апреля 2025 18:56

Пучков о «Евровидении»: за каким бесом мы туда лезли, я никогда понять не мог

Тысячи людей собрались на пропалестинский протест в центре города Мальмё – требовали снять Израиль
12 мая 2024 18:53

Тысячи людей собрались на пропалестинский протест в центре города Мальмё – требовали снять Израиль

Конкурс сексуальных меньшинств и фриков. Собрали самые абсурдные моменты с «Евровидения – 2024»
12 мая 2024 18:53

Конкурс сексуальных меньшинств и фриков. Собрали самые абсурдные моменты с «Евровидения – 2024»

Победителем конкурса «Евровидение-2024» стал Nemo из Швейцарии
12 мая 2024 08:42

Победителем конкурса «Евровидение-2024» стал Nemo из Швейцарии

Драки, протесты и люди без пола – шведский Мальмё готовится к финалу «‎Евровидения»‎
11 мая 2024 13:53

Драки, протесты и люди без пола – шведский Мальмё готовится к финалу «‎Евровидения»‎

Придыбайло про «Евровидение»: Я совсем не ожидал такого ада. Это параллельная вселенная
10 мая 2024 17:12

Придыбайло про «Евровидение»: Я совсем не ожидал такого ада. Это параллельная вселенная

Ему 14 лет, он мечтает представить Беларусь на детском «Евровидении»: знакомимся с Даниэлем Алексом Ястремским
27 августа 2018 10:48

Ему 14 лет, он мечтает представить Беларусь на детском «Евровидении»: знакомимся с Даниэлем Алексом Ястремским

«Зорко одно лишь сердце». О чем поет финалист нацотбора на детское «Евровидение» Ярослав Соколиков
22 августа 2018 13:59

«Зорко одно лишь сердце». О чем поет финалист нацотбора на детское «Евровидение» Ярослав Соколиков