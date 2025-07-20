Новости по тегу #Евровидение

Почему в Швейцарии Маркус лишился оркестра, как его принимают в Беларуси и что он выбирает: «Славянский базар» в белорусском Витебске или «Евровидение» в швейцарском Базеле?
Я знаю ровно два примера, ровно два из десятилетий истории этого «Евровидения». Номер один – это группа ABBA с песней «Waterloo». Это раз. Вторая была Селин Дион, это которая песню про «Титаник» пела.
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