Видео спасения мальчика сотрудниками МЧС Беларуси попало в клип группы «ДДТ»

С 3 минут 47 секунд в ролике мелькает серия добрых поступков, а на 4:08 показывается видео белорусских спасателей за 16 августа 2014 года. В тот день подразделения МЧС освобождали из-под завала мальчика. К слову, спасение ребёнка прошло успешно.

Новости Беларуси. Работа сотрудников МЧС Беларуси по спасению мальчика попала в клип группы «ДДТ» – «Любовь не пропала».

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МЧС Беларуси

Сам ролик МЧС посмотрели около десяти тысяч раз, а в составе клипа «ДДТ» – более двух миллионов раз.

Белорусские спасатели нередко публикую видео своей работы. Например, весной 2018 года появился ролик спасения 3-летнего мальчика.