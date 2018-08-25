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Видео спасения мальчика сотрудниками МЧС Беларуси попало в клип группы «ДДТ»

25 августа 2018 09:25
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Новости Беларуси. Работа сотрудников МЧС Беларуси по спасению мальчика попала в клип группы «ДДТ» – «Любовь не пропала».  

С 3 минут 47 секунд в ролике мелькает серия добрых поступков, а на 4:08 показывается видео белорусских спасателей за 16 августа 2014 года. В тот день подразделения МЧС освобождали из-под завала мальчика. К слову, спасение ребёнка прошло успешно.  

Видео спасения мальчика сотрудниками МЧС Беларуси попало в клип группы «ДДТ»-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МЧС Беларуси  

Сам ролик МЧС посмотрели около десяти тысяч раз, а в составе клипа «ДДТ» – более двух миллионов раз.  

Белорусские спасатели нередко публикую видео своей работы. Например, весной 2018 года появился ролик спасения 3-летнего мальчика.  

А на неделе сотрудники МЧС вытащили двух собак из заброшенных колодцев – здесь подробнее.  

# Музыка # калейдоскоп

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