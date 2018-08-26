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«Я уже в норме и очень хочется мороженого!»: Ротару рассказала о своём здоровье

26 августа 2018 13:45
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Утром 26 августа в некоторых СМИ появилась информация о госпитализации певицы Софии Ротару. Несколько часов назад артистка опровергла эти сведения.  

«Друзья! Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем... Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого!», – написала на своей страничке в Instagram Ротару.  

«Я уже в норме и очень хочется мороженого!»: Ротару рассказала о своём здоровье-1

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official  

Когда София Михайловна сообщила, что с ней всё хорошо, фанаты певицы вздохнули с облегчением.  

«Берегите себя, пожалуйста! Здоровья Вам крепкого!»,  

«Здоровья Вам побольше. Рада, что у вас всё хорошо»,  

«Искренне желаю здоровья, здоровья и ещё раз крепкого здоровья!»,  

«София Михайловна, самое главное, что всё хорошо. Мы вас очень любим»,  

«Не пугайте нас! Мы вас любим!».  

Ранее утверждалось, что певице стало плохо во время выступления на корпоративе. Также добавлялось, что артистку госпитализировали в одну из уфимских больниц, где ей оказывали помощь лучшие врачи.  

Летом 2018 года медпомощь понадобилась Галине Польских.  

Причиной этого стала аллергическая реакция – подробности здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # София Ротару

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