Экзотика рядом. Пять редких рептилий, от которых вы ужаснётесь, но потом всё равно их полюбите
Давайте окунёмся в детство и вспомним те времена, когда мы были ещё юны, компьютеры были привилегией богатых семей и развлекать себя приходилось чтением книг. И вот в 5-9 лет навык освоен, но пока ещё больше интересуют книги с большими картинками и краткими описаниями.
Вполне возможно, что среди изображений вам попадались диковинные животные, ведь это так интересно!
Как сообщает BBC, в мире существует около десяти тысяч рептилий. Предлагаем вашему вниманию пять из них, о которых вы могли не знать.
Гангский гавиал
По сути, это тот же крокодил, однако его легко отличить по очень узкой челюсти. Она приспособлена только для поедания рыб, так что для людей гавиалы безопасны. Этот вид один из самых крупных (3,5 — 5,5 метров) и самых древних крокодилов.
Хотя они не очень сильны, из-за размеров гавиалов на них редко нападают другие хищники. Большую часть времени эти крокодилы находятся в воде, выползая на берег только для того, чтобы погреться или отложить яйца. Занесены в Красную книгу.
Дикий кадр. Трёхметровая белая акула напала на подводного фотографа во время съемки
Фото: instagram.com/sruthi_manicksss
Слепые змеи
Иногда их также называют червеобразными змеями, потому что они очень похожи на червей и большую часть времени проводят в земле. Эти рептилии поедают яйца и личинки термитов и муравьёв. Зрения у слепых змей нет, но благодаря другим органам чувств они легко ориентируются в пространстве. В длину достигают 30-40 см.
Питон проглотил крупного крокодила целиком. Шокирующие кадры
Фото: instagram.com/masaki.0727
Молох
Хотя эта ящерица имеет устрашающее название (в честь злого языческого божества) и грозный внешний вид, на самом деле она безопасна для всех, кроме муравьёв, которых может съедать до нескольких тысяч за день. С другой стороны, у молохов есть свой кодекс чести: несущих тяжёлую ношу муравьёв, которые должны помочь своим собратьям в муравейнике, ящерицы не трогают.
Обитают молохи в основном в пустынях и полупустынях Австралии, имеют окраску песочного цвета и множество шипов. Также у молохов есть нарост на шее, который играет роль «ложной головы» и служит для отвлечения внимания хищников. Крупные экземпляры достигают 22 см в длину.
Дайвер обнаружил на дне реки 7-метровую огромную анаконду – дикие кадры
Фото: instagram.com/wooolly
Бахромчатая черепаха
Матамата обитает в стоячих водах Южной Америки. Длина панциря этих черепах достигает 40 см, а масса крупных особей – 15 кг. Выделяется среди других представителей своего отряда крупной головой с широкой улыбкой. В основном питается рыбой, иногда включает в рацион лягушек, головастиков и водоплавающих птиц. Численность бахромчатых черепах сокращается из-за разрушения мест обитания, однако они неплохо разводятся в неволе и пока что не занесены в Красную книгу.
Фотографу удалось снять огромную акулу во время охоты. Так близко её вы ещё не видели
Фото: instagram.com/reptiles_are_beautiful
Пантеровый хамелеон
Этот вид ящериц обитает только на Мадагаскаре. В длину достигает 52 см. Занесён в Красную книгу, но пока что риск его вымирания минимален. Пантеровый хамелеон известен своей способностью быстро менять окраску. Очень ловко пользуется хвостом. В основном эти ящерицы питаются насекомыми. Часто обитают вблизи людей. Средняя продолжительность жизни у данных хамелеонов 2 года, в неволе могут прожить вдвое дольше.
Фото: instagram.com/highlighterchameleons
Ранее мы рассказывали о женщине, которая увидела фотографию своих детей на прогулке и ужаснулась.
На снимке была смертельно опасная змея – здесь подробнее.