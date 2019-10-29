Экзотика рядом. Пять редких рептилий, от которых вы ужаснётесь, но потом всё равно их полюбите

Давайте окунёмся в детство и вспомним те времена, когда мы были ещё юны, компьютеры были привилегией богатых семей и развлекать себя приходилось чтением книг. И вот в 5-9 лет навык освоен, но пока ещё больше интересуют книги с большими картинками и краткими описаниями.

Вполне возможно, что среди изображений вам попадались диковинные животные, ведь это так интересно!

Как сообщает BBC, в мире существует около десяти тысяч рептилий. Предлагаем вашему вниманию пять из них, о которых вы могли не знать.

Гангский гавиал

По сути, это тот же крокодил, однако его легко отличить по очень узкой челюсти. Она приспособлена только для поедания рыб, так что для людей гавиалы безопасны. Этот вид один из самых крупных (3,5 — 5,5 метров) и самых древних крокодилов.

Хотя они не очень сильны, из-за размеров гавиалов на них редко нападают другие хищники. Большую часть времени эти крокодилы находятся в воде, выползая на берег только для того, чтобы погреться или отложить яйца. Занесены в Красную книгу.

Дикий кадр. Трёхметровая белая акула напала на подводного фотографа во время съемки