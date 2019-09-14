Дайвер обнаружил на дне реки 7-метровую огромную анаконду – дикие кадры

Дайвер погрузился на глубину и встретил семиметровую анаконду. По информации Daily Mail, Бартоломео Бове работает профессиональным подводным видеооператором. Он погрузился в реку Формозу в Бразилии. На дне реки мужчина обнаружил огромную змею. Она заметила оператора, подползла и посмотрела на Бове.

Фото: NewsFlare

Вес животного составляет около 90 кг. После того, как рептилия изучила режиссера, она решила уползти. Но мужчина смог запечатлеть взгляд змеи – она кажется любознательной и изучает камеру. Затем анаконда удалилась.

Фото: NewsFlare

Бове обнаружил, что реки и водоемы в этом районе – единственные места в Южной Америке, где можно погрузиться и увидеть анаконд в кристально чистой воде. Змеи просыпаются от зимней спячки с конца июля до начала августа.

Фото: NewsFlare