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Дайвер обнаружил на дне реки 7-метровую огромную анаконду – дикие кадры

14 сентября 2019 14:58
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Дайвер погрузился на глубину и встретил семиметровую анаконду.  

По информации Daily Mail, Бартоломео Бове работает профессиональным подводным видеооператором. Он погрузился в реку Формозу в Бразилии.  

На дне реки мужчина обнаружил огромную змею. Она заметила оператора, подползла и посмотрела на Бове.  

Дайвер обнаружил на дне реки 7-метровую огромную анаконду – дикие кадры -1

Фото: NewsFlare

Вес животного составляет около 90 кг. После того, как рептилия изучила режиссера, она решила уползти. Но мужчина смог запечатлеть взгляд змеи – она кажется любознательной и изучает камеру. Затем анаконда удалилась.  

Дайвер обнаружил на дне реки 7-метровую огромную анаконду – дикие кадры -4

Фото: NewsFlare

Бове обнаружил, что реки и водоемы в этом районе – единственные места в Южной Америке, где можно погрузиться и увидеть анаконд в кристально чистой воде. Змеи просыпаются от зимней спячки с конца июля до начала августа.  

Дайвер обнаружил на дне реки 7-метровую огромную анаконду – дикие кадры -7

Фото: NewsFlare

«Температура воды в реке составляет 22-24 градуса круглый год, а когда воздух холоднее, чем вода, анаконды проводят больше времени именно в ней. На кадрах видно, что анаконда плавает спокойно и мирно и совершенно безразлична к нашему присутствию».  

Трёхметровая белая акула напала на подводного фотографа во время съемки (смотрите здесь).  

# Дикие животные # калейдоскоп # Бартоломео Бове

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