Пять секретов королевы Елизаветы II, о которых вы не догадывались

Секреты королевы Елизаветы были раскрыты с ее позволения ближайшей помощницей и костюмером Анджелой Келли. Она написала книгу «Обратная сторона медали: королева, костюмер и гардероб». Журнал «Hello» разместил на своих страницах отрывки из новой книги, таким образом, раскрыв секреты королевы. О пяти самых необычных рассказываем в нашем материале. Королеве разнашивают обувь специальные люди

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Костюмер рассказала, что обувь Елизаветы разнашивают помощники. Это сделано для того, чтобы королева не попала в ситуацию, когда она не смогла бы идти в своих туфлях. Также известно, что королева не разнашивает обувь самостоятельно, потому что у нее на это не остается времени. Анджела Келли:

У королевы очень мало времени на себя. Костюмер рассказала, что ей тоже приходилось заниматься обувью Елизаветы, потому что у них один размер ноги. Королева сразу согласилась сняться с Джеймсом Бондом

Скриншот из видео Youtube-канала «Olympic»

Королева не раздумывала над съемками в эпизоде с Джеймсом Бондом. Она сразу приняла предложение. Ее костюмер сшила два одинаковых платья для Елизаветы и ее каскадера. Он прыгал из вертолета на стадион. Интрига с цветом шляпки

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Скачки в Аскоте – важное событие в мире стиля и моды. Елизавета II каждый раз выбирает для такого события шляпку нового цвета. При этом, она тщательно скрывает цвет головного убора до последнего, так как в букмекерских конторах принимают ставки на цвет шляпки. Во дворце перед скачками пытаются любыми способами запутать народ и не дать угадать оттенок, который выбрала Елизавета. Объятия не запрещены

Скриншот из видео bbc.com

Средства массовой информации посчитали, что королева Елизавета II нарушила этикет, когда позволила Мишель Обаме обнять себя. Анджела Келли:

Это было естественное желание королевы выразить любовь и уважение к этой замечательной женщине. Помощница также рассказала, что королева всегда принимает помощь и человеческую доброту. Она доверяет тем, кто находится возле нее, потому что эти люди не представляют угрозы. Платье для крещения и чай

Фото: instagram.com/kensingtonroyal