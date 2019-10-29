Прямой эфир

Пять секретов королевы Елизаветы II, о которых вы не догадывались

29 октября 2019 11:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Секреты королевы Елизаветы были раскрыты с ее позволения ближайшей помощницей и костюмером Анджелой Келли. Она написала книгу «Обратная сторона медали: королева, костюмер и гардероб».

Журнал «Hello» разместил на своих страницах отрывки из новой книги, таким образом, раскрыв секреты королевы. О пяти самых необычных рассказываем в нашем материале.

Королеве разнашивают обувь специальные люди

Пять секретов королевы Елизаветы II, о которых вы не догадывались-1

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Костюмер рассказала, что обувь Елизаветы разнашивают помощники. Это сделано для того, чтобы королева не попала в ситуацию, когда она не смогла бы идти в своих туфлях. Также известно, что королева не разнашивает обувь самостоятельно, потому что у нее на это не остается времени.

Анджела Келли:
У королевы очень мало времени на себя.

Костюмер рассказала, что ей тоже приходилось заниматься обувью Елизаветы, потому что у них один размер ноги.

Королева сразу согласилась сняться с Джеймсом Бондом

Пять секретов королевы Елизаветы II, о которых вы не догадывались-4

Скриншот из видео Youtube-канала «Olympic»

Королева не раздумывала над съемками в эпизоде с Джеймсом Бондом. Она сразу приняла предложение. Ее костюмер сшила два одинаковых платья для Елизаветы и ее каскадера. Он прыгал из вертолета на стадион.

Интрига с цветом шляпки

Пять секретов королевы Елизаветы II, о которых вы не догадывались-7

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Скачки в Аскоте – важное событие в мире стиля и моды. Елизавета II каждый раз выбирает для такого события шляпку нового цвета. При этом, она тщательно скрывает цвет головного убора до последнего, так как в букмекерских конторах принимают ставки на цвет шляпки.

Во дворце перед скачками пытаются любыми способами запутать народ и не дать угадать оттенок, который выбрала Елизавета.

Объятия не запрещены

Пять секретов королевы Елизаветы II, о которых вы не догадывались-10

Скриншот из видео bbc.com

Средства массовой информации посчитали, что королева Елизавета II нарушила этикет, когда позволила Мишель Обаме обнять себя.

Анджела Келли:
Это было естественное желание королевы выразить любовь и уважение к этой замечательной женщине.

Помощница также рассказала, что королева всегда принимает помощь и человеческую доброту. Она доверяет тем, кто находится возле нее, потому что эти люди не представляют угрозы. 

Платье для крещения и чай

Пять секретов королевы Елизаветы II, о которых вы не догадывались-13

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Анджела Келли рассказала в своей книге, что была сделана точная копия рубашки, в которой крестили детей полтора столетия. В новой версии платья для крещения обряд проходили трое детей герцога и герцогини Кембриджских. Чтобы оно было похоже на оригинал, то должно было быть темнее белого цвета. Поэтому новое белое платье вымачивали в холодной воде с пакетиком крепкого английского чая.

У королевской семьи много разных хитростей. Узнать их, чтобы применить в своей жизни, можно здесь.   

# Королевская семья # калейдоскоп # Елизавета II # Анджела Келли

Другие новости рубрики

Все новости
Никто из журналистов не осмеливался забраться сюда. Помните трактор на крыше МТЗ? Мы там были первыми и последними
29 октября 2019 10:26

Никто из журналистов не осмеливался забраться сюда. Помните трактор на крыше МТЗ? Мы там были первыми и последними

Зубры Беларуси: какой весит 70 тонн и как пройти по их спине?
29 октября 2019 10:11

Зубры Беларуси: какой весит 70 тонн и как пройти по их спине?

Где находится единственный в мире сказочный дорожный знак? Показываем
29 октября 2019 10:09

Где находится единственный в мире сказочный дорожный знак? Показываем