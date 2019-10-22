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Фотографу удалось снять огромную акулу во время охоты. Так близко её вы ещё не видели

22 октября 2019 09:49
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Фотограф, который обожает снимать акул, сделал впечатляющие снимки этих хищников.  

34-летний Юан Ранначан всю карьеру фотографирует акул, сообщает Daily Mail. Мужчина признается, что ему не страшно, даже если гигантский хищник находится в нескольких метрах от него.   

Фотографу удалось снять огромную акулу во время охоты. Так близко её вы ещё не видели-1

Благодаря этому фотографу удается запечатлеть разные эмоции акул во время охоты.   

Юан, который последние 15 лет прожил в Калифорнии, признается, что по-настоящему зауважал и даже немного понял акул.   

Фотографу удалось снять огромную акулу во время охоты. Так близко её вы ещё не видели-4

По его словам, поколения людей выросли в страхе перед этими хищниками из-за культового блокбастера Стивена Спилберга «Челюсти». Но фотограф хочет донести, что страх понятен и необходим, но все же можно при правильном обучении научиться безопасно взаимодействовать с акулами.   

Фотографу удалось снять огромную акулу во время охоты. Так близко её вы ещё не видели-7

Фотографу удалось снять огромную акулу во время охоты. Так близко её вы ещё не видели-9

Фотографу удалось снять огромную акулу во время охоты. Так близко её вы ещё не видели-11

«Реакция многих людей – это страх, но и интрига. Я надеюсь, что мои фото передают, насколько красивыми могут быть белые акулы».   

Дикий кадр. Трехметровая белая акула напала на подводного фотографа во время съемки (смотрите здесь).   

# Дикие животные # калейдоскоп

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