Фотографу удалось снять огромную акулу во время охоты. Так близко её вы ещё не видели

Фотограф, который обожает снимать акул, сделал впечатляющие снимки этих хищников. 34-летний Юан Ранначан всю карьеру фотографирует акул, сообщает Daily Mail. Мужчина признается, что ему не страшно, даже если гигантский хищник находится в нескольких метрах от него.

Благодаря этому фотографу удается запечатлеть разные эмоции акул во время охоты. Юан, который последние 15 лет прожил в Калифорнии, признается, что по-настоящему зауважал и даже немного понял акул.

По его словам, поколения людей выросли в страхе перед этими хищниками из-за культового блокбастера Стивена Спилберга «Челюсти». Но фотограф хочет донести, что страх понятен и необходим, но все же можно при правильном обучении научиться безопасно взаимодействовать с акулами.