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Никто из журналистов не осмеливался забраться сюда. Помните трактор на крыше МТЗ? Мы там были первыми и последними

29 октября 2019 10:26
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О символах Беларуси рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». В том числе, о знаменитой технике. Богатырской силой обладает самый большой в мире самосвал! Производства Белорусского автозавода. 450 тонн груза он может поднять! Он такой огромный, что едва помещается в наш кадр. Мы измерили его габариты своим способом – 28 шагов в длину, 13 шагов в ширину.

Никто из журналистов не осмеливался забраться сюда. Помните трактор на крыше МТЗ? Мы там были первыми и последними-1

К легендарному трактору «Беларусь» мы пришли на вершину, которую он заслуженно занимает. До нас никто из журналистов не осмеливался забраться сюда, на крышу Минского тракторного завода.

Никто из журналистов не осмеливался забраться сюда. Помните трактор на крыше МТЗ? Мы там были первыми и последними-4

Никто из журналистов не осмеливался забраться сюда. Помните трактор на крыше МТЗ? Мы там были первыми и последними-6

Сама же наша техника в какие местности не забиралась, ведь колёса наших тракторов бороздят землю более чем в 120 государствах! Машины, названные в честь Беларуси, шагают по планете уже седьмой десяток лет. Надежные, удобные, пользуются спросом. Каждый десятый трактор в мире  наш.

Никто из журналистов не осмеливался забраться сюда. Помните трактор на крыше МТЗ? Мы там были первыми и последними-9

«Быстрые ноги» – а именно от такой латинской фразы произошло слово «велосипед» – сейчас берегут ноги вашего корреспондента. Ведь это кажется – несколько минут фильма прошло, на самом деле, мы уже успели преодолеть почти тысячу километров – это где-то миллион 250 тысяч шагов! Так что спасибо этому железному коню, названному в честь прекрасной птицы! «Аист» и аист – это тоже бренды страны.

Никто из журналистов не осмеливался забраться сюда. Помните трактор на крыше МТЗ? Мы там были первыми и последними-12

# Транспорт Беларуси # калейдоскоп # Фотофакт # транспорт

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