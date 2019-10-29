Никто из журналистов не осмеливался забраться сюда. Помните трактор на крыше МТЗ? Мы там были первыми и последними
О символах Беларуси рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». В том числе, о знаменитой технике. Богатырской силой обладает самый большой в мире самосвал! Производства Белорусского автозавода. 450 тонн груза он может поднять! Он такой огромный, что едва помещается в наш кадр. Мы измерили его габариты своим способом – 28 шагов в длину, 13 шагов в ширину.
К легендарному трактору «Беларусь» мы пришли на вершину, которую он заслуженно занимает. До нас никто из журналистов не осмеливался забраться сюда, на крышу Минского тракторного завода.
Сама же наша техника в какие местности не забиралась, ведь колёса наших тракторов бороздят землю более чем в 120 государствах! Машины, названные в честь Беларуси, шагают по планете уже седьмой десяток лет. Надежные, удобные, пользуются спросом. Каждый десятый трактор в мире – наш.
«Быстрые ноги» – а именно от такой латинской фразы произошло слово «велосипед» – сейчас берегут ноги вашего корреспондента. Ведь это кажется – несколько минут фильма прошло, на самом деле, мы уже успели преодолеть почти тысячу километров – это где-то миллион 250 тысяч шагов! Так что спасибо этому железному коню, названному в честь прекрасной птицы! «Аист» и аист – это тоже бренды страны.