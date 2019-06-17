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Питон проглотил крупного крокодила целиком. Шокирующие кадры

17 июня 2019 10:32
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Новости Австралии. В Австралии мужчине удалось запечатлеть на фото удивительную схватку между крокодилом и питоном. Змея оказалась безоговорочным победителем.  

Как сообщается на странице GG Wildlife Rescue Inc в Facebook, автор снимков занимался каякингом в штате Квинсленд. В какой-то момент ему на глаза попалась стычка между пресноводным крокодилом и оливковым питоном.  

Питон проглотил крупного крокодила целиком. Шокирующие кадры-1

Фото: facebook.com/GGwildliferescueinc  

Когда мужчина начал фотографировать, змея уже заглотила большую часть крокодила. Поскольку питон был сытым, он не проявил интереса к человеку, и фотограф не пострадал.  

Косатки атаковали самку кита и её детёныша. Мать изо всех сил пыталась его спасти  

Питон проглотил крупного крокодила целиком. Шокирующие кадры-4

Фото: facebook.com/GGwildliferescueinc  

Пользователи соцсетей восхитились снимками, но упомянули, что автору не следовало так рисковать.  

Питон проглотил крупного крокодила целиком. Шокирующие кадры-7

Фото: facebook.com/GGwildliferescueinc  

Питон проглотил крупного крокодила целиком. Шокирующие кадры-9

Фото: facebook.com/GGwildliferescueinc  

Питон проглотил крупного крокодила целиком. Шокирующие кадры-11

Фото: facebook.com/GGwildliferescueinc  

Питон проглотил крупного крокодила целиком. Шокирующие кадры-13

Фото: facebook.com/GGwildliferescueinc  

Питон проглотил крупного крокодила целиком. Шокирующие кадры-15

Фото: facebook.com/GGwildliferescueinc  

Питон проглотил крупного крокодила целиком. Шокирующие кадры-17

Фото: facebook.com/GGwildliferescueinc  

Питон проглотил крупного крокодила целиком. Шокирующие кадры-19

Фото: facebook.com/GGwildliferescueinc  

Питон проглотил крупного крокодила целиком. Шокирующие кадры-21

Фото: facebook.com/GGwildliferescueinc  

Несколько лет назад в Канаде на видео была снята схватка между пумой и скунсом.  

Хищник семейства кошачьих явно не ожидал такого отпора – подробнее здесь.  

# Дикие животные # калейдоскоп

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