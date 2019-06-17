Питон проглотил крупного крокодила целиком. Шокирующие кадры

Новости Австралии. В Австралии мужчине удалось запечатлеть на фото удивительную схватку между крокодилом и питоном. Змея оказалась безоговорочным победителем. Как сообщается на странице GG Wildlife Rescue Inc в Facebook, автор снимков занимался каякингом в штате Квинсленд. В какой-то момент ему на глаза попалась стычка между пресноводным крокодилом и оливковым питоном.

Фото: facebook.com/GGwildliferescueinc

Когда мужчина начал фотографировать, змея уже заглотила большую часть крокодила. Поскольку питон был сытым, он не проявил интереса к человеку, и фотограф не пострадал. Косатки атаковали самку кита и её детёныша. Мать изо всех сил пыталась его спасти

Фото: facebook.com/GGwildliferescueinc

Пользователи соцсетей восхитились снимками, но упомянули, что автору не следовало так рисковать.

Фото: facebook.com/GGwildliferescueinc

Фото: facebook.com/GGwildliferescueinc

Фото: facebook.com/GGwildliferescueinc

Фото: facebook.com/GGwildliferescueinc

Фото: facebook.com/GGwildliferescueinc

Фото: facebook.com/GGwildliferescueinc

Фото: facebook.com/GGwildliferescueinc

Фото: facebook.com/GGwildliferescueinc