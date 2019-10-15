Мама сфотографировала детей на прогулке и ужаснулась, посмотрев дома на снимок
Брат и сестра гуляли возле своего дома, но их мама была в ужасе, когда увидела около своих детей опасную змею.
По информации Daily Mail, дети играли около дома, который находится в Австралии.
Их мама Алана решила сфотографировать малышей на память. Женщина сделала снимок детей сзади. После прогулки мама рассматривала изображение и по ее телу пробежала дрожь – справа от ноги сына лежала смертельно опасная коричневая змея.
Этот вид может вызвать остановку сердца через пару минут после укуса. Это одна из самых ядовитых змей на континенте.
Ловец змей Барри Голдсмит, которому отец детей прислал снимок, рассказал, что никто не заметил змею. Хотя он предполагает, что рептилия видела, как к ней приближаются дети, и намеренно не напала на них.
«Это показывает, что змеи не агрессивны и просто нуждаются в уважении».
Теплая весна стала причиной увеличения количества змей, в том числе и смертельно опасных. Теперь рептилии вышли на свет после зимней спячки и будут искать тепло и пищу.
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