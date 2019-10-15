Мама сфотографировала детей на прогулке и ужаснулась, посмотрев дома на снимок

Брат и сестра гуляли возле своего дома, но их мама была в ужасе, когда увидела около своих детей опасную змею.

По информации Daily Mail, дети играли около дома, который находится в Австралии.

Их мама Алана решила сфотографировать малышей на память. Женщина сделала снимок детей сзади. После прогулки мама рассматривала изображение и по ее телу пробежала дрожь – справа от ноги сына лежала смертельно опасная коричневая змея.