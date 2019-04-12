Дикий кадр. Трёхметровая белая акула напала на подводного фотографа во время съемки

По информации Daily Mail, 32-летний Кейн Оверол сделал потрясающие фотографии из клетки для погружения к акулам на Нептуновых островах в Южной Австралии.

Подводный фотограф сделал ужасающие снимки огромной белой акулы, напавшей на него.

«Когда я поднялся на лодку, все столпились вокруг камеры, чтобы взглянуть. Мы все были поражены. Я знал, что это будет довольно дикий кадр, но, возможно, слишком близкий, потому что я снимал объективом 50 мм».

Можно увидеть, как акула-самка длиной более трех метров обнажает свои острые зубы, приближаясь к клетке. Мужчина сказал, что он не был уверен, запечатлел ли он страшную сцену, пока не проверил свою камеру.

«Она появилась примерно в двух метрах от клетки, затем один раз атаковала (это видно на снимке). В итоге она развернулась около моей камеры».

Мужчина рассказал, что акула сначала зависла около клетки, прежде чем начать действовать.

Нептуновы острова хорошо известны благодаря акульему туризму: ежегодно тысячи людей приезжают в этот район, чтобы увидеть этих хищников.

В этом регионе акулы питаются морскими котиками, так как на островах обитает крупнейшая в Австралии колония новозеландских морских котиков.

Большие белые акулы: интересные факты об океанских сверххищниках

У больших белых акул настолько сильное обоняние, что они за три километра могут обнаружить колонию морских котиков.

Они плавают со скоростью до 60 километров в час и поднимаются из воды под своей добычей.

Акулы нападают на 5-10 человек каждый год, но обычно просто кусают из любопытства перед тем, как уплыть.

Большие белые акулы могут жить до 70 лет.

У этих акул белая окраска снизу, чтобы их было труднее увидеть при солнечном свете.

У них есть несколько рядов зубов, численность которых может превывшать тысячу.

Когда некоторые зубы выпадают, то их заменяют острые, как бритва, зубы в заднем ряду.