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Дикий кадр. Трёхметровая белая акула напала на подводного фотографа во время съемки

12 апреля 2019 15:58
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Подводный фотограф сделал ужасающие снимки огромной белой акулы, напавшей на него.  

По информации Daily Mail, 32-летний Кейн Оверол сделал потрясающие фотографии из клетки для погружения к акулам на Нептуновых островах в Южной Австралии.   

Дикий кадр. Трёхметровая белая акула напала на подводного фотографа во время съемки -1

Можно увидеть, как акула-самка длиной более трех метров обнажает свои острые зубы, приближаясь к клетке. Мужчина сказал, что он не был уверен, запечатлел ли он страшную сцену, пока не проверил свою камеру.   

«Когда я поднялся на лодку, все столпились вокруг камеры, чтобы взглянуть. Мы все были поражены. Я знал, что это будет довольно дикий кадр, но, возможно, слишком близкий, потому что я снимал объективом 50 мм».   

Дикий кадр. Трёхметровая белая акула напала на подводного фотографа во время съемки -4

Мужчина рассказал, что акула сначала зависла около клетки, прежде чем начать действовать.   

«Она появилась примерно в двух метрах от клетки, затем один раз атаковала (это видно на снимке). В итоге она развернулась около моей камеры».    

Дикий кадр. Трёхметровая белая акула напала на подводного фотографа во время съемки -7

Нептуновы острова хорошо известны благодаря акульему туризму: ежегодно тысячи людей приезжают в этот район, чтобы увидеть этих хищников.   

Дикий кадр. Трёхметровая белая акула напала на подводного фотографа во время съемки -10

В этом регионе акулы питаются морскими котиками, так как на островах обитает крупнейшая в Австралии колония новозеландских морских котиков.   

Большие белые акулы: интересные факты об океанских сверххищниках  

У больших белых акул настолько сильное обоняние, что они за три километра могут обнаружить колонию морских котиков.  

Они плавают со скоростью до 60 километров в час и поднимаются из воды под своей добычей.  

Акулы нападают на 5-10 человек каждый год, но обычно просто кусают из любопытства перед тем, как уплыть.  

Большие белые акулы могут жить до 70 лет.  

У этих акул белая окраска снизу, чтобы их было труднее увидеть при солнечном свете.  

У них есть несколько рядов зубов, численность которых может превывшать тысячу.   

Когда некоторые зубы выпадают, то их заменяют острые, как бритва, зубы в заднем ряду.  

Скажите «чиииииз». Улыбка акулы, которая поднимет вам настроение (читать далее).  

# Дикие животные # Фотофакт

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