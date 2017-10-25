Прямой эфир

Экс-президент США Джордж Буш-старший извинился после обвинений в сексуальных домогательствах

25 октября 2017 07:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Актриса Хезер Линд обвинила бывшего президента США Джорджа Буша-старшего в домогательствах.

Как сообщила актриса на своей странице в Instagram, инцидент произошел 4 года назад во время фотосессии, которая была приурочена к премьере сериала «Поворот: Шпионы Вашингтона». В это время Буш-старший уже был прикован к инвалидному креслу.

По словам Линд, бывший президент не пожал ей руку, а потрогал ее сзади и рассказал непристойную шутку. Позже по время фотосессии мужчина снова начал трогать актрису.

Экс-президент США Джордж Буш-старший извинился после обвинений в сексуальных домогательствах-1

Джордж Буш-старший в центре, Хезер Линд справа от него

Во время инцидента рядом все время находилась жена Буша-старшего – Барбара.  

«Она закатила глаза, будто подумала «неужели снова».

Актриса отметила, что президент использовал свое положение против нее и других женщин, вместо того, чтобы быть настоящим символом демократии.

Хезер Линд, актриса:
Меня утешает то, что я тоже могу использовать свою силу, которая на самом деле не сильно отличается от силы президента. Я действительно могу помочь людям. Я могу быть символом моей демократии.

Через несколько часов большой пост актрисы в соцсетях был удален.

Экс-президент США Джордж Буш-старший извинился после обвинений в сексуальных домогательствах-4

Фото: instagram.com/heathergibs

Представители бывшего президента США в заявлении DailyMail.com принесли извинения перед актрисой.

«Президент Буш никогда и ни при каких обстоятельствах не хотел никого умышленно огорчить. Он искренне извиняется, если его попытка пошутить обидела госпожу Линд».

Напомним, что несколько десятков актрис заявили о сексуальных домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна, который на протяжении многих лет злоупотреблял служебным положением.

Почему Голливуд 30 лет молчал о насилии со стороны влиятельного продюсера

Рассказы знаменитостей помогли многим женщинам рассказать о своем негативном опыте. Публичные заявления сделали олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Татьяна Гуцу, модель Наташа Принс, актриса Дженнифер Лоуренс.

# Фотофакт # калейдоскоп # Насилие # Хезер Линд # Джордж Буш-старший

Другие новости рубрики

Все новости
Потап и Настя уходят со сцены: комментарий артистов
24 октября 2017 15:44

Потап и Настя уходят со сцены: комментарий артистов

Семен Альтов рассказал о состоянии здоровья сатирика Михаила Задорнова
24 октября 2017 11:47

Семен Альтов рассказал о состоянии здоровья сатирика Михаила Задорнова

В США начато расследование в отношении The Weinstein Company
24 октября 2017 08:43

В США начато расследование в отношении The Weinstein Company