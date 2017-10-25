Экс-президент США Джордж Буш-старший извинился после обвинений в сексуальных домогательствах

Новости США. Актриса Хезер Линд обвинила бывшего президента США Джорджа Буша-старшего в домогательствах. Как сообщила актриса на своей странице в Instagram, инцидент произошел 4 года назад во время фотосессии, которая была приурочена к премьере сериала «Поворот: Шпионы Вашингтона». В это время Буш-старший уже был прикован к инвалидному креслу. По словам Линд, бывший президент не пожал ей руку, а потрогал ее сзади и рассказал непристойную шутку. Позже по время фотосессии мужчина снова начал трогать актрису.

Джордж Буш-старший в центре, Хезер Линд справа от него

Во время инцидента рядом все время находилась жена Буша-старшего – Барбара. «Она закатила глаза, будто подумала «неужели снова». Актриса отметила, что президент использовал свое положение против нее и других женщин, вместо того, чтобы быть настоящим символом демократии. Хезер Линд, актриса:

Меня утешает то, что я тоже могу использовать свою силу, которая на самом деле не сильно отличается от силы президента. Я действительно могу помочь людям. Я могу быть символом моей демократии. Через несколько часов большой пост актрисы в соцсетях был удален.