Экс-президент США Джордж Буш-старший извинился после обвинений в сексуальных домогательствах
Новости США. Актриса Хезер Линд обвинила бывшего президента США Джорджа Буша-старшего в домогательствах.
Как сообщила актриса на своей странице в Instagram, инцидент произошел 4 года назад во время фотосессии, которая была приурочена к премьере сериала «Поворот: Шпионы Вашингтона». В это время Буш-старший уже был прикован к инвалидному креслу.
По словам Линд, бывший президент не пожал ей руку, а потрогал ее сзади и рассказал непристойную шутку. Позже по время фотосессии мужчина снова начал трогать актрису.
Джордж Буш-старший в центре, Хезер Линд справа от него
Во время инцидента рядом все время находилась жена Буша-старшего – Барбара.
«Она закатила глаза, будто подумала «неужели снова».
Актриса отметила, что президент использовал свое положение против нее и других женщин, вместо того, чтобы быть настоящим символом демократии.
Хезер Линд, актриса:
Меня утешает то, что я тоже могу использовать свою силу, которая на самом деле не сильно отличается от силы президента. Я действительно могу помочь людям. Я могу быть символом моей демократии.
Через несколько часов большой пост актрисы в соцсетях был удален.
Фото: instagram.com/heathergibs
Представители бывшего президента США в заявлении DailyMail.com принесли извинения перед актрисой.
«Президент Буш никогда и ни при каких обстоятельствах не хотел никого умышленно огорчить. Он искренне извиняется, если его попытка пошутить обидела госпожу Линд».
Напомним, что несколько десятков актрис заявили о сексуальных домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна, который на протяжении многих лет злоупотреблял служебным положением.
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