Семен Альтов рассказал о состоянии здоровья сатирика Михаила Задорнова

Новости России. Сатирик Семен Альтов рассказал о самочувствии Михаила Задорнова, который борется с онкологическим заболеванием.

Альтов отметил, что не хочет давать комментарии по поводу здоровья своего коллеги.

Семен Альтов, сатирик (в интервью Dni.Ru):

Знаю, что все очень плохо, но комментировать это не имею морального права, это не мое дело.

В октябре 2016 года стало известно, что у Михаила Задорного был диагностирован рак головного мозга. Артист продолжает лечение.

В середине октября 2017 года на своей официальной странице в социальной сети сатирик отметил, что появляется много домыслов о его состоянии здоровья. И ему очень хочется быть услышанным.

Михаил Задорнов:

Чтобы не было кривотолков, осенью прошлого года я сам сообщил о том, что заболел, что мне необходимо серьезное лечение и я отменил все свои выступления. Я считаю, что все подобные заявления должны исходить от меня самого. Я убежден в том, что состояние больного – это его личное дело, и оно не должно становиться предметом обсуждения в прессе. Это неприятно и мне, и моим родным. Мне обидно, что домыслы журналистов порождают всяческие слухи, которые еще более далеки от истины. Для нормального лечения мне нужно спокойствие, и мне бы хотелось, чтобы меня УСЛЫШАЛИ.