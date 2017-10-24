Потап и Настя уходят со сцены: комментарий артистов

Новости Украины. Украинский дуэт Потап и Настя объявил об уходе со сцены.

Об этом музыканты заявили в видео на YouTube-канале Насти Каменских. В сообщении исполнители рассказали зрителям о своем решении.

Потап и Настя:

Мы решили наш дуэт поставить на паузу. Все 11 лет мы дарили вам хорошее настроение и очень-очень трудились. Мы выпустили пять номерных альбомов. В некоторых по 15 треков, а то и по 20.

Шестой альбом – это live-альбом. За 11 лет мы сняли 29 клипов. Мы вам оставили огромное наследие.

«Благодаря вашим песням я хожу счастливая»: поклонники об уходе дуэта «Потап и Настя» со сцены (подробнее здесь).