Потап и Настя уходят со сцены: комментарий артистов
Новости Украины. Украинский дуэт Потап и Настя объявил об уходе со сцены.
Об этом музыканты заявили в видео на YouTube-канале Насти Каменских. В сообщении исполнители рассказали зрителям о своем решении.
Потап и Настя:
Мы решили наш дуэт поставить на паузу. Все 11 лет мы дарили вам хорошее настроение и очень-очень трудились. Мы выпустили пять номерных альбомов. В некоторых по 15 треков, а то и по 20.
Шестой альбом – это live-альбом. За 11 лет мы сняли 29 клипов. Мы вам оставили огромное наследие.
«Благодаря вашим песням я хожу счастливая»: поклонники об уходе дуэта «Потап и Настя» со сцены (подробнее здесь).
Фото: instagram.com/kamenskux
Музыканты не рассказали, сколько продлится их пауза, но попросили зрителей следить за новостями, потому что приготовили кое-что очень интересное.
В конце ролика Потап и Настя поблагодарили друг друга за эти 11 с половиной лет, за концерты и творчество.
Фото: instagram.com/kamenskux
Поклонники дуэта отметили, что чуть не заплакали, глядя это видео.
«Я буду скучать. Я выросла на ваших песнях, надеюсь, что ваша пауза будет короткой, но я понимаю, вам нужно отдохнуть. Я вас очень люблю, как и ваши песни. Удачи вам».
Фото: instagram.com/kamenskux
Дуэт Потап и Настя был образован в 2006 году. В его состав входят автор песен, исполнитель и продюсер Алексей Потапенко и певица Настя Каменских. Самыми известными хитами группы являются «Не пара», «На раЁне», «Чумачечая весна», «Выкрутасы», «Всё пучком», «Бумдиггибай». Дуэт был удостоен многих музыкальных наград.
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