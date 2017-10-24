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В США начато расследование в отношении The Weinstein Company

24 октября 2017 08:43
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Новости США. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнейдерман объявил о начале расследования в отношении компании The Weinstein Co. после ряда обвинений в сексуальных домогательствах соучредителя компании – голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Об этом сообщает AP.

Эрик Шнейдерман, генпрокурор штата:
Ни один житель Нью-Йорка не должен быть вынужден идти на рабочее место, где есть сексуальное запугивание, притеснение или страх. Если сексуальное домогательство или дискриминация существуют в компании, то мы хотим знать.

Почему Голливуд 30 лет молчал о насилии со стороны влиятельного продюсера?

Нью-Йоркская компания уволила Вайнштейна в начале октября после того, как The New York Times и The New Yorker опубликовали разоблачительные материалы о продюсере, где обвинили его в сексуальных домогательствах и притеснениях, которые длились несколько десятилетий.

Харви Вайнштейн отрицает обвинения.

После ситуации с Вайнштейном многие женщины смогли признаться в домогательствах и насилии.

Олимпийская чемпионка по гимнастике Татьяна Гуцу обвинила коллегу по сборной Виталия Щербо в изнасиловании 26-летней давности, модель Наташа Принс обвинила иллюзиониста Дэвида Блейна в изнасиловании, а актриса Дженнифер Лоуренс рассказала о опыте унизительных и дискриминирующих прослушиваний на роли в Голливуде.

# Фотофакт # калейдоскоп # Насилие # Харви Вайнштейн

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