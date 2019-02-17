Двигайся и не нервничай. Учёные выяснили, какие люди стареют медленнее
Новости мира. С давних времён человечество размышляет о вечной жизни. Точнее, об отсутствии таковой у людей. Нет, это не дежавю, такое вступление уже было. В прошлый раз, говоря о молодости, мы взглянули на нескольких людей, которые выглядят удивительно молодо для своих лет. В этот раз мы не будем составлять список очередных везунчиков, а выясним, что о молодости знают учёные.
Во-первых, люди стареют с разной скоростью. Это всем известный факт. Израильские и британские учёные решили выяснить, насколько велика может быть разница.
Описывая своё исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, авторы работы начали с интересной мысли. Чтобы узнать больше о продолжительности жизни, наука должна изучать не только стариков, но и молодёжь. Для исследования были отобраны 954 человека, родившихся в 1972-1973 годах и живших в одном городе. В начале наблюдения им всем было около 26 лет, а в конце – 38, т.е. исследование продолжалось 12 лет.
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Возраст и самочувствие испытуемых оценивались по 18 биомаркерам: артериальное давление, скорость обмена веществ, стойкость иммунитета, уровень холестерина, работа печени, лёгких, почек и так далее. Оценивалось даже здоровье дёсен.
Серьёзных проверки было всего три: в 26 лет, в 32 года и в 38 лет. В эти три раза оценивались три основных параметра: изменение длины теломер (т.е. проверяли влияние генетики), функционирование организма и психологический возраст, т.е. наблюдаемые говорили, на сколько лет себя чувствуют.
К концу исследования стало ясно, что часть испытуемых старела значительно быстрее остальных. Хотя им всем было по 38 лет и ни у кого не было каких-либо хронических заболеваний, некоторые чувствовали себя 61-летними и выглядели соответственно, а другие – 28-летними. Получается, биологический возраст людей был очень близок к психологическому.
Люди, которые старели быстрее, во время последней проверки значительно быстрее уставали во время физнагрузок, в сравнении с их более молодыми коллегами. Также у них заметно снизились когнитивные способности.
Во-вторых, более физически активные люди живут дольше. Так утверждают авторы исследования, размещённого в журнале Oxford Academic. В данном исследовании принимали участие женщины от 64 до 95 лет со средним возрастом 79 года. Из них 863 были белокожими, 618 – чернокожими.
Учёные проверяли, как скажется на их здоровье и длине теломер активность. В среднем сидячего времяпрепровождения было около девяти часов. Состязание «кто стареет медленнее» выиграли афроамериканки. Белые женщины сидели больше, длина их теломер была короче, и они нередко страдали ожирением. У них чаще встречались повышенное давление и хронические заболевания.
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Что касается общих результатов, то испытуемые, которые, занимаясь чем-либо, сидели менее 8 часов, были биологически моложе на 8 лет в сравнении с теми, кто вёл сидячий образ жизни более 10 часов в сутки.
Согласны с этим исследованием и учёные, которые проверяли влияние занятий спортом на здоровье человека. Британские исследователи опубликовали результаты своих наблюдений на сайте Национальной библиотеки медицины США.
Суть исследования в том, что физнагрузки повышают активность тимуса, это вилочковая железа, в которой образуются Т-лимфоциты. А Т-лимфоциты отвечают за иммунитет.
В рамках исследования изучались 125 людей от 55 до 79 лет. Их не просили заниматься какими-то особыми упражнениями. Просто одна часть из них регулярно ездила на велосипеде (по делам или ради удовольствия), а другая часть на велосипеде не ездила.
В результате выяснилось, что у заядлых велосипедистов тимус находится в хорошем состоянии, и, следовательно, у этих людей крепкий иммунитет и хорошее здоровье. Также велосипедисты выглядели моложе.
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В-третьих, дольше живут те, кто ест меньше сахара. Так считают британские учёные, рассказавшие о результатах своего исследования в журнале Cell. Эксперимент проводился на дрозофилах обыкновенных.
Юных мушек разделили на две группы. Первую группу кормили пищей с оптимальным количеством сахара, второй группе давали еду с восьмикратным превышением нормы сахара. На такой диете дрозофил держали три недели. Далее подопытные питались одинаково. Выяснилось, что риск преждевременной смерти у мушек из второй группы был почти на 50% выше.
Зато полезно есть перец чили. Как сообщается в журнале Plos One, учёные наблюдали за людьми, которые регулярно ели перец чили, и теми, кто этого не делал. За почти 19 лет наблюдений умерли 4 946 человек из 16 179 добровольцев. Среди евших перец чили умерли 21,6%, а среди тех, кто данное растение не употреблял, умерли 33,6%.
В-четвёртых, нервничать вредно. Согласно размещённой в журнале Nature статье, стресс ускоряет старение. В качестве проверки этой теории было решено провести исследование, в котором червям давали определённый антидепрессант.
Учёные предположили, что антидепрессант может влиять на ген ANK3, который отвечает за работу клеточных мембран и негативным образом изменяется при депрессиях и стрессе. Обычно активность данного гена повышается по мере старения. Отчасти ANK3 виновен в том, что тело живого существа с годами разрушается.
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У людей, переживших сильный стресс, находящихся в депрессии или пытавшихся покончить с собой, активность этого гена заметно повышается. Итог – преждевременное старение. Однако определённый антидепрессант смог снизить активность ANK3 и продлить жизнь червям. Предполагается, что аналогичный эффект будет и у людей.