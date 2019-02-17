Двигайся и не нервничай. Учёные выяснили, какие люди стареют медленнее

Новости мира. С давних времён человечество размышляет о вечной жизни. Точнее, об отсутствии таковой у людей. Нет, это не дежавю, такое вступление уже было. В прошлый раз, говоря о молодости, мы взглянули на нескольких людей, которые выглядят удивительно молодо для своих лет. В этот раз мы не будем составлять список очередных везунчиков, а выясним, что о молодости знают учёные.

Во-первых, люди стареют с разной скоростью. Это всем известный факт. Израильские и британские учёные решили выяснить, насколько велика может быть разница.

Описывая своё исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, авторы работы начали с интересной мысли. Чтобы узнать больше о продолжительности жизни, наука должна изучать не только стариков, но и молодёжь. Для исследования были отобраны 954 человека, родившихся в 1972-1973 годах и живших в одном городе. В начале наблюдения им всем было около 26 лет, а в конце – 38, т.е. исследование продолжалось 12 лет.

Названы девять признаков приближающейся старости

Возраст и самочувствие испытуемых оценивались по 18 биомаркерам: артериальное давление, скорость обмена веществ, стойкость иммунитета, уровень холестерина, работа печени, лёгких, почек и так далее. Оценивалось даже здоровье дёсен.

Серьёзных проверки было всего три: в 26 лет, в 32 года и в 38 лет. В эти три раза оценивались три основных параметра: изменение длины теломер (т.е. проверяли влияние генетики), функционирование организма и психологический возраст, т.е. наблюдаемые говорили, на сколько лет себя чувствуют.

К концу исследования стало ясно, что часть испытуемых старела значительно быстрее остальных. Хотя им всем было по 38 лет и ни у кого не было каких-либо хронических заболеваний, некоторые чувствовали себя 61-летними и выглядели соответственно, а другие – 28-летними. Получается, биологический возраст людей был очень близок к психологическому.

Люди, которые старели быстрее, во время последней проверки значительно быстрее уставали во время физнагрузок, в сравнении с их более молодыми коллегами. Также у них заметно снизились когнитивные способности.