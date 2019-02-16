«Даже говорить не хочу». Фанаты группы «Serebro» остались недовольны новым составом

Новости России. В День всех влюблённых публике представили новый состав группы Serebro. Публика осталась недовольна.

В ноябре 2018 года был объявлен кастинг на новый состав Serebro, поскольку в октябре того же года Серябкина сообщила о своём намерении покинуть группу. Остальные участницы тоже решили уйти, поэтому требовалось найти сразу трёх девушек.

Кастинг проходил в несколько этапов. Зрительскую симпатию завоевали 22-летняя Ираида Новрузова и 28-летняя Евгения Поликарпова. Первая внешне похожа на Серябкину, вторая – на Темникову. К тому же обе обладают хорошими вокальными данными.

Явный негатив вызвала 18-летняя Елизавета Корнилова. Девушка не слишком хорошо владеет английским, хотя «серебряным» нужно исполнять на нём песни. Также Елизавета бывает очень экспрессивна, что не располагает к ней пользователей соцсетей.

В итоге Максим Фадеев объявил, что нужны ещё желающие, поскольку из пришедших на кастинг собрать группу не получилось.

Кто вошёл в новый состав стало известно 14 февраля. Новые «серебряные» выступили на концерте Дня святого Валентина. Троицей счастливиц оказались Елизавета Корнилова, 22-летняя Марианна Кочурова и 22-летняя Ирина Титова.