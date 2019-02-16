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«Даже говорить не хочу». Фанаты группы «Serebro» остались недовольны новым составом

16 февраля 2019 14:16
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Новости России. В День всех влюблённых публике представили новый состав группы Serebro. Публика осталась недовольна.  

В ноябре 2018 года был объявлен кастинг на новый состав Serebro, поскольку в октябре того же года Серябкина сообщила о своём намерении покинуть группу. Остальные участницы тоже решили уйти, поэтому требовалось найти сразу трёх девушек.  

Кастинг проходил в несколько этапов. Зрительскую симпатию завоевали 22-летняя Ираида Новрузова и 28-летняя Евгения Поликарпова. Первая внешне похожа на Серябкину, вторая – на Темникову. К тому же обе обладают хорошими вокальными данными.  

Явный негатив вызвала 18-летняя Елизавета Корнилова. Девушка не слишком хорошо владеет английским, хотя «серебряным» нужно исполнять на нём песни. Также Елизавета бывает очень экспрессивна, что не располагает к ней пользователей соцсетей.  

В итоге Максим Фадеев объявил, что нужны ещё желающие, поскольку из пришедших на кастинг собрать группу не получилось.  

Кто вошёл в новый состав стало известно 14 февраля. Новые «серебряные» выступили на концерте Дня святого Валентина. Троицей счастливиц оказались Елизавета Корнилова, 22-летняя Марианна Кочурова и 22-летняя Ирина Титова.  

«Даже говорить не хочу». Фанаты группы «Serebro» остались недовольны новым составом-1

Фото: instagram.com/kornilovaliza  

После этого в соцсетях начался массовый протест со множеством негативных комментариев.  

«Новый состав Serebro вообще не понравился»,  

«Вообще ни о чём. Они даже не смотрятся вместе, про остальное даже говорить не хочу»,  

«Посмотрим, конечно, на новые песню и клип, если таковые будут, и будем решать, а пока девчонки сырые совсем, с опытом всё приходит. Удачи»,  

«Вот прежде чем их на сцену выпускать, им бы порепетировать пару месяцев. Вокал, хореография… А так – позорное выступление».  

«Даже говорить не хочу». Фанаты группы «Serebro» остались недовольны новым составом-4

Фото: vk.com/marianochkamonaco  

Впрочем, среди поклонников предыдущего состава группы нашлись и терпеливые фанаты, которые считают, что со временем новое трио научится петь и танцевать. Также есть те, кто более-менее позитивно отнёсся к новому Serebro, и начал создавать фан-аккаунты в соцсетях.  

Осенью 2018 года Гагарина и Темникова сделали совместное фото.  

Как изменились певицы, можно посмотреть здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Ираида Новрузова # Евгения Поликарпова # Елизавета Корнилова # Марианна Кочурова # Ирина Титова

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