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Мама Децла назвала причину смерти сына

16 февраля 2019 19:24
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Новости России. Мать российского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) назвала причину смерти сына.  

Как сообщила Ирина Толмацкая в эфире Первого канала, дело в переутомлении. За последние полгода музыкант написал два альбома. Певец спешил и подвергал себя перегрузкам, а в результате начал говорить, что у него появились боли в руке и ноге.  

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Мама Децла назвала причину смерти сына-1

Фото: instagram.com/irinatolmatskaya  

Ирина стала гостьей программы «Эксклюзив», чтобы поклонники творчества её сына смогли узнать правду о его жизни и смерти. Объясняя такое упорство Децла в работе над альбомами, женщина уточнила, что музыкант хотел сделать что-то значимое.  

«Маленький, но с большим сердцем», — закончила свой рассказ Толмацкая.  

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Мама Децла назвала причину смерти сына-4

Фото: instagram.com/irinatolmatskaya  

После смерти прощальные слова сказал сыну Александр Толмацкий.  

Мужчина извинился и признал, что очень гордится успехами своего ребёнка (подробнее здесь).  

# Некролог # калейдоскоп # Кирилл Толмацкий # Децл # Ирина Толмацкая

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