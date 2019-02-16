Мама Децла назвала причину смерти сына
Новости России. Мать российского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) назвала причину смерти сына.
Как сообщила Ирина Толмацкая в эфире Первого канала, дело в переутомлении. За последние полгода музыкант написал два альбома. Певец спешил и подвергал себя перегрузкам, а в результате начал говорить, что у него появились боли в руке и ноге.
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Фото: instagram.com/irinatolmatskaya
Ирина стала гостьей программы «Эксклюзив», чтобы поклонники творчества её сына смогли узнать правду о его жизни и смерти. Объясняя такое упорство Децла в работе над альбомами, женщина уточнила, что музыкант хотел сделать что-то значимое.
«Маленький, но с большим сердцем», — закончила свой рассказ Толмацкая.
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Фото: instagram.com/irinatolmatskaya
После смерти прощальные слова сказал сыну Александр Толмацкий.
Мужчина извинился и признал, что очень гордится успехами своего ребёнка (подробнее здесь).