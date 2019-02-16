Мама Децла назвала причину смерти сына

Новости России. Мать российского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) назвала причину смерти сына.

Как сообщила Ирина Толмацкая в эфире Первого канала, дело в переутомлении. За последние полгода музыкант написал два альбома. Певец спешил и подвергал себя перегрузкам, а в результате начал говорить, что у него появились боли в руке и ноге.

Децл заявлял, что хочет инсценировать свою смерть в 35 лет