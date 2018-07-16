Ученые: счастье оказывает влияние на продолжительность жизни

Новости Нидерландов. Специалисты из университета Эразма провели ряд исследований и выяснили, что счастливые люди живут дольше.

Как пишет ресурс oane.ws, люди, которые менее подвержены хроническим стрессам, чувствуют себя более счастливыми. Ученые выяснили, что отрицательные эмоции угнетают сердечно-сосудистую систему и ослабляют иммунитет. Психологи отмечают, что чувство счастья не зависит от положения в обществе или достатка.

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Хронический стресс заставляет людей чувствовать себя менее благополучными, что влияет на здоровье и продолжительность жизни.

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