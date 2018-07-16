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Ученые: счастье оказывает влияние на продолжительность жизни

16 июля 2018 09:54
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Новости Нидерландов. Специалисты из университета Эразма провели ряд исследований и выяснили, что счастливые люди живут дольше.  

Как пишет ресурс oane.ws, люди, которые менее подвержены хроническим стрессам, чувствуют себя более счастливыми. Ученые выяснили, что отрицательные эмоции угнетают сердечно-сосудистую систему и ослабляют иммунитет. Психологи отмечают, что чувство счастья не зависит от положения в обществе или достатка.  

Учёные из США нашли способ омолодить кровеносные сосуды на 15-20 лет  

Хронический стресс заставляет людей чувствовать себя менее благополучными, что влияет на здоровье и продолжительность жизни.  

Весной 2018 года ученые назвали самый полезный овощ.  

Этот продукт помогает поддерживать иммунную систему и улучшает здоровье кишечника (читать далее).  

# Ученые

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