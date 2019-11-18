Чем завтракает, о чём мечтает и сколько тренируется. Фигуристке Евгении Медведевой исполняется 20 лет

До Нового года ещё далеко, но каждый день кто-то подводит итоги своего личного года. 19 ноября Евгении Медведевой исполняется 21. Мы решили вспомнить, какие события случились со знаменитой фигуристкой за прошедшие 365 дней. Начнём с того, что после ОИ-2018 Евгения ушла от Этери Тутберидзе и стала сотрудничать с канадским тренером Брайаном Орсером. В связи с этим вскоре спортсменка переехала жить в Канаду. А теперь к выступлениям Медведевой.

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

На французском этапе Гран-при, который проходил с 23 по 25 ноября 2018 года Евгения заняла только четвёртое место. На чемпионате России, который проходил в декабре, фигуристка попала на седьмую строчку и не смогла отобраться на ЧЕ в Минске. В феврале 2019 года Медведева выступила в финале Кубка России, стала лучшей, вошла в состав сборной России и отправилась на ЧМ в Сайтаму. В Японии спортсменка завоевала бронзовую медаль. Алина Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме, бронзу взяла Евгения Медведева

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

Новый сезон начался с пятого места на этапе Гран-при в Канаде. Евгения весьма неудачно упала в короткой программе. В произвольной она показала чистый прокат, но этого не хватило, чтобы войти в тройку призёров. На этапе Гран-при в России Медведева завоевала серебряную медаль. По словам фигуристки, у неё наконец-то получилось показать свою программу такой, какой она должна быть. Спортсменка не допустила ни единого падения и обновила свой личный рекорд баллов по сумме программ. На этапе Гран-при в Москве победила Трусова. Медведева взяла серебро

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

Сейчас Евгения пробует четверные прыжки, чтобы она вновь могла бороться за первые места. Однако девушка пояснила, что для неё важнее всего здоровье. Со статистикой закончили, теперь перейдём к менее официальной части. Как выглядит обычный день серебряной призёрки ОИ-2018? Об этом рассказал «Первый канал». В девять утра Медведева завтракает, обычно это что-то лёгкое, например, хлебцы. Евгения упомянула, что она сладкоежка, но ей нередко приходится себя в этом ограничивать, чтобы поддерживать форму.

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

Питанию фигуристка уделяет особое внимание, поскольку из-за высоких нагрузок организм теряет минералы. Следить за рационом ей помогает диетолог. Также во время тренировок Медведева пьёт изотоники. К пол-одиннадцатому Евгения уже находится в спортзале, разминается и морально готовится к настоящим тренировкам. Через час девушка выходит на лёд и вот там её уже ожидают серьёзные нагрузки. В 12:30 перерыв на отдых и перекус. Затем продолжение тренировки, а в 14:30 Медведева заканчивает и отправляется в магазин. Загитова и Медведева снялись в рекламе японской игры по мотивам аниме

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

Взаимоотношения с тренером у Евгении очень тёплые. Она всегда может обсудить с ним любые вопросы, не только связанные со спортом, но и личные проблемы, поскольку «спортсмен спортсмена всегда понимает». «Брайан – двукратный серебряный олимпийский призёр. Поэтому он меня как никто понимает!», – шутливо заметила спортсменка.

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

Что касается проживания в Канаде, Медведева говорит, что там хорошо, но это место её работы, а не дом. Девушка призналась, что скучает по людям, которые живут в России.

Фото: instagram.com/jmedvedevaj