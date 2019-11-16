На этапе Гран-при в Москве победила Трусова. Медведева взяла серебро
Новости России. Победой Трусовой завершился этап Гран-при по фигурному катанию в Москве. Второе и третье места заняли Медведева и Белл.
После короткой программы лидировала Евгения, её прокат судьи оценили в 76,93 балла. На втором месте была Александра – 74,21 балла. На третьем месте оказалась американская спортсменка Мэрайя – 67,11 балла.
Кстати, в короткой программе ученица Тутберидзе отметилась смешным падением, которое, к счастью, никак не сказалось на последующем выступлении.
Фото: instagram.com/figureskatingmemes_
Результат Гран-при в Москве выглядит так:
1. Трусова – 234,47 балла.
2. Медведева – 225,76 балла.
3. Белл – 205,67 балла.
А теперь рассмотрим выступления фигуристок подробнее.
Когда на лёд вышла Медведева, трибуны разразились овациями. На Гран-при в Канаде Евгения весьма неудачно упала в короткой программе, но в этот раз она занимала первое место. Поэтому зрители с огромным энтузиазмом ждали выступления фигуристки. И их надежды оправдались. Медведева чисто откатала программу, так что остаётся только вспомнить, как сама спортсменка и Брайан Орсер говорили, что Евгения находится в своей лучшей форме. Среди ярких моментов – комбинация двойного акселя, тройного и двойного тулупов. Итог – 148,83 балла за произвольную программу и 225,76 балла в сумме, что является личным рекордом Медведевой. Таким образом Евгения взяла серебро.
100 баллов за технику и два мировых рекорда. Александра Трусова выиграла Гран-при Канады
Фото: instagram.com/medvedeva_nation
Фото: twitter.com/yuzuruspooh2
После ученицы Орсера произвольную программу представила Белл. Фигуристка откатала очень легко, показала несколько восхитительных каскадов, включая тройной флип – тройной тулуп, и в целом движения спортсменки прекрасно сочетаются с композицией «Аллилуя», под которую выступает Мэрайя. Итог – 138,56 балла за произвольную и 205,67 балла в сумме. Это третье место. К слову, на этапе Гран-при в Гренобле Белл тоже была бронзовой медалисткой.
Золото, серебро и маленький казус во время награждения. Косторная и Загитова победили на этапе Гран-при в Гренобле
Фото: instagram.com/katepict
Фото: twitter.com/jimmbboe
Закрывать соревнования вновь доверили Трусовой. Ученица Этери Тутберидзе начала с коронного четверного сальхова, однако не удержалась и упала. Для реабилитации последовал каскад четверной тулуп – тройной тулуп. Затем вновь падение с каскада тройной лутц – тройной риттбергер. Несмотря на всё это, оценка за произвольную составила 160,26 балла, что позволило Александре набрать 234,47 общего балла и победить, пусть не с таким отрывом, как обычно.
Фото: vk.com/eteritutberidze
Фото: twitter.com/jimmbboe
Для Трусовой это вторая победа на этапах Гран-при, так что в финале она составит компанию Щербаковой. Как Анна брала золото можно узнать здесь.