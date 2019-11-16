На этапе Гран-при в Москве победила Трусова. Медведева взяла серебро

Новости России. Победой Трусовой завершился этап Гран-при по фигурному катанию в Москве. Второе и третье места заняли Медведева и Белл.

После короткой программы лидировала Евгения, её прокат судьи оценили в 76,93 балла. На втором месте была Александра – 74,21 балла. На третьем месте оказалась американская спортсменка Мэрайя – 67,11 балла.

Кстати, в короткой программе ученица Тутберидзе отметилась смешным падением, которое, к счастью, никак не сказалось на последующем выступлении.