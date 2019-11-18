Дмитрий Шепелев неудачно пошутил над Лерой Кудрявцевой. Она ответила угрозой

Новости России. Радиоведущий Дмитрий Шепелев, отвечая на комментарий подписчицы, пошутил о Лере Кудрявцевой. Телеведущей шутка не понравилась. На своей странице в Instagram Шепелев опубликовал совместное фото с Екатериной Тулуповой. Дмитрий заметил, что сейчас активно обсуждается новость о том, будто бы он собрался жениться, поэтому ведущий решил спросить у подписчиков, как они знакомили детей со своими новыми партнёрами. «В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми – они ходили в один детский сад», – рассказал Шепелев.

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Как это часто бывает, в комментариях пользователи не ограничились только положительными высказываниями. Одна из подписчиц поставила под сомнение сексуальную ориентацию Дмитрия. «Не, ну понятно, что это прикрытие, я Лере предлагал, но она не смогла», – отшутился телеведущий. Как сообщает СтарХит, Кудрявцева отреагировала практически мгновенно. И шуткой она осталась недовольна.

Фото: instagram.com/leratv