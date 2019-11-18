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Дмитрий Шепелев неудачно пошутил над Лерой Кудрявцевой. Она ответила угрозой

18 ноября 2019 12:41
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Новости России. Радиоведущий Дмитрий Шепелев, отвечая на комментарий подписчицы, пошутил о Лере Кудрявцевой. Телеведущей шутка не понравилась. 

На своей странице в Instagram Шепелев опубликовал совместное фото с Екатериной Тулуповой. Дмитрий заметил, что сейчас активно обсуждается новость о том, будто бы он собрался жениться, поэтому ведущий решил спросить у подписчиков, как они знакомили детей со своими новыми партнёрами. 

«В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми – они ходили в один детский сад», – рассказал Шепелев. 

Дмитрий Шепелев неудачно пошутил над Лерой Кудрявцевой. Она ответила угрозой-1

Фото: instagram.com/dmitryshepelev 

Как это часто бывает, в комментариях пользователи не ограничились только положительными высказываниями. Одна из подписчиц поставила под сомнение сексуальную ориентацию Дмитрия. 

«Не, ну понятно, что это прикрытие, я Лере предлагал, но она не смогла», – отшутился телеведущий. 

Как сообщает СтарХит, Кудрявцева отреагировала практически мгновенно. И шуткой она осталась недовольна. 

Дмитрий Шепелев неудачно пошутил над Лерой Кудрявцевой. Она ответила угрозой-4

Фото: instagram.com/leratv 

«Сегодня три новости узнала: что ты есть в Instagram, что я у тебя заблокирована, и что ты пишешь обо мне. Может, и мне начать писать о тебе? А то мы все молчим, но только из-за Платона», – пригрозила российская телеведущая. 

Напомним, ранее Шепелев состоял в отношениях с Жанной Фриске. В 2013 году у них родился сын Платон. После смерти Фриске в 2015 году Дмитрий стал самостоятельно воспитывать ребёнка.

Радиоведущий рассказывал, что прежде всего учит сына не врать (здесь подробнее). 

# Звезды # калейдоскоп # Дмитрий Шепелев # Лера Кудрявцева

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