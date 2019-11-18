Дмитрий Шепелев неудачно пошутил над Лерой Кудрявцевой. Она ответила угрозой
Новости России. Радиоведущий Дмитрий Шепелев, отвечая на комментарий подписчицы, пошутил о Лере Кудрявцевой. Телеведущей шутка не понравилась.
На своей странице в Instagram Шепелев опубликовал совместное фото с Екатериной Тулуповой. Дмитрий заметил, что сейчас активно обсуждается новость о том, будто бы он собрался жениться, поэтому ведущий решил спросить у подписчиков, как они знакомили детей со своими новыми партнёрами.
«В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми – они ходили в один детский сад», – рассказал Шепелев.
Фото: instagram.com/dmitryshepelev
Как это часто бывает, в комментариях пользователи не ограничились только положительными высказываниями. Одна из подписчиц поставила под сомнение сексуальную ориентацию Дмитрия.
«Не, ну понятно, что это прикрытие, я Лере предлагал, но она не смогла», – отшутился телеведущий.
Как сообщает СтарХит, Кудрявцева отреагировала практически мгновенно. И шуткой она осталась недовольна.
Фото: instagram.com/leratv
«Сегодня три новости узнала: что ты есть в Instagram, что я у тебя заблокирована, и что ты пишешь обо мне. Может, и мне начать писать о тебе? А то мы все молчим, но только из-за Платона», – пригрозила российская телеведущая.
Напомним, ранее Шепелев состоял в отношениях с Жанной Фриске. В 2013 году у них родился сын Платон. После смерти Фриске в 2015 году Дмитрий стал самостоятельно воспитывать ребёнка.
Радиоведущий рассказывал, что прежде всего учит сына не врать (здесь подробнее).