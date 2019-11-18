Огромная змея ползала над посетителями спа-салона около десяти лет

Владелец салона красоты многие годы слышал, как люди говорят, будто у него обитает огромная змея. Мужчина не верил, пока однажды рептилия не упала прямо перед ним с потолка.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошёл в районе Чанчэн китайского города Фошань. Владелец заведения, увидев питона, испугался и начал дрожать. Потом он набрался мужества и вызвал специалистов, чтобы они забрали рептилию, но не получилось.