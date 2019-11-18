«Да или нет». Певица Алсу кардинально сменила имидж

Новости России. Российская певица Алсу сменила имидж ради съёмок в новом клипе. Об этом артистка рассказала поклонникам на своей странице в Instagram.

Подписчики засыпали Алсу комплиментами и заверили, что ей любая причёска к лицу. В том числе и короткие волосы.

Кстати, недавно мы показывали, как красиво выглядят девушки с длинными волосами.