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«Да или нет». Певица Алсу кардинально сменила имидж

18 ноября 2019 11:23
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Новости России. Российская певица Алсу сменила имидж ради съёмок в новом клипе. Об этом артистка рассказала поклонникам на своей странице в Instagram. 

«Да или нет?», – поинтересовалась исполнительница мнением фанатов. 

«Да или нет». Певица Алсу кардинально сменила имидж -1

Фото: instagram.com/alsou_a 

Подписчики засыпали Алсу комплиментами и заверили, что ей любая причёска к лицу. В том числе и короткие волосы. 

Кстати, недавно мы показывали, как красиво выглядят девушки с длинными волосами. 

Посмотреть фотографии можно здесь

# Звезды # калейдоскоп # Алсу # Фотофакт

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