«Человек разбирается в хоккее»: юные воспитанники Баскова рассказывают о руководителе

Вчера в рубрике «Поколение NEXT» на YouTube-канале «Динамо-Минск» было опубликовано видео, в котором юные воспитанники рассказывают о бывшем руководителе. Трёхминутный ролик наполнен теплотой и удачными шутками.

Новости Беларуси. На прошлой неделе новым гендиректором ХК «Динамо-Минск» стал Басков. Нет, не тот Басков, Дмитрий.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале hcdinamoby

– Дмитрий Юрьевич лучший руководитель для «Динамо-Минск»? – Конечно же, да. – Сколько тебе заплатили за эти ответы? – Ну, не знаю…

Диалоги в видео получились интересными. Ещё один хороший пример.

– Может наказать? – Конечно. – Как? – Отжиманиями. – Сейчас где-то взгрустнуло несколько наших взрослых игроков.

И если верить словам ребят, то новым подопечным Баскова скоро предстоят интенсивные физические нагрузки.

«Ответы получились иногда даже слишком комплиментарными», – отмечается в описании под видео.

Поскольку дети хорошо знают своего наставника, было решено расспросить их о Дмитрии Юрьевиче.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале hcdinamoby

Дальше мальчишки описывали Дмитрия тремя словами и желали ему успехов на новой должности.

Сейчас «Динамо-Минск» переживает не лучшие времена, хоккейный клуб устанавливает всё новые антирекорды, в настоящий момент у команды 11 поражений подряд. Болельщики надеются, что «вливание свежей крови» поможет клубу вернуться к победам.

«Мне почему-то кажется что пойдут перемены, потому что человек разбирается в хоккее»,

«Очень надеюсь, что будут перемены»,

«Есть люди близкие к хоккею, которые говорят, что он толковый».

За время своей карьеры Дмитрий Басков сменил множество клубов, дважды становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок Беларуси.

Весной 2018 года мы провели большое интервью с Басковым.