«Человек разбирается в хоккее»: юные воспитанники Баскова рассказывают о руководителе
Новости Беларуси. На прошлой неделе новым гендиректором ХК «Динамо-Минск» стал Басков. Нет, не тот Басков, Дмитрий.
Вчера в рубрике «Поколение NEXT» на YouTube-канале «Динамо-Минск» было опубликовано видео, в котором юные воспитанники рассказывают о бывшем руководителе. Трёхминутный ролик наполнен теплотой и удачными шутками.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале hcdinamoby
Поскольку дети хорошо знают своего наставника, было решено расспросить их о Дмитрии Юрьевиче.
«Ответы получились иногда даже слишком комплиментарными», – отмечается в описании под видео.
И если верить словам ребят, то новым подопечным Баскова скоро предстоят интенсивные физические нагрузки.
– Может наказать?
– Конечно.
– Как?
– Отжиманиями.
– Сейчас где-то взгрустнуло несколько наших взрослых игроков.
Диалоги в видео получились интересными. Ещё один хороший пример.
– Дмитрий Юрьевич лучший руководитель для «Динамо-Минск»?
– Конечно же, да.
– Сколько тебе заплатили за эти ответы?
– Ну, не знаю…
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале hcdinamoby
Дальше мальчишки описывали Дмитрия тремя словами и желали ему успехов на новой должности.
Сейчас «Динамо-Минск» переживает не лучшие времена, хоккейный клуб устанавливает всё новые антирекорды, в настоящий момент у команды 11 поражений подряд. Болельщики надеются, что «вливание свежей крови» поможет клубу вернуться к победам.
«Мне почему-то кажется что пойдут перемены, потому что человек разбирается в хоккее»,
«Очень надеюсь, что будут перемены»,
«Есть люди близкие к хоккею, которые говорят, что он толковый».
За время своей карьеры Дмитрий Басков сменил множество клубов, дважды становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок Беларуси.
Весной 2018 года мы провели большое интервью с Басковым.
«Задача любого детского тренера – влюбить ребенка в хоккей» (подробнее здесь).