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«Человек разбирается в хоккее»: юные воспитанники Баскова рассказывают о руководителе

01 ноября 2018 13:19
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Новости Беларуси. На прошлой неделе новым гендиректором ХК «Динамо-Минск» стал Басков. Нет, не тот Басков, Дмитрий.  

Вчера в рубрике «Поколение NEXT» на YouTube-канале «Динамо-Минск» было опубликовано видео, в котором юные воспитанники рассказывают о бывшем руководителе. Трёхминутный ролик наполнен теплотой и удачными шутками.  

«Человек разбирается в хоккее»: юные воспитанники Баскова рассказывают о руководителе-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале hcdinamoby  

Поскольку дети хорошо знают своего наставника, было решено расспросить их о Дмитрии Юрьевиче.  

«Ответы получились иногда даже слишком комплиментарными», – отмечается в описании под видео.  

И если верить словам ребят, то новым подопечным Баскова скоро предстоят интенсивные физические нагрузки.  

Может наказать?  
Конечно.  
Как?  
Отжиманиями.  
Сейчас где-то взгрустнуло несколько наших взрослых игроков.  

Диалоги в видео получились интересными. Ещё один хороший пример.  

Дмитрий Юрьевич лучший руководитель для «Динамо-Минск»?  
Конечно же, да.  
Сколько тебе заплатили за эти ответы?  
Ну, не знаю…  

«Человек разбирается в хоккее»: юные воспитанники Баскова рассказывают о руководителе-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале hcdinamoby  

Дальше мальчишки описывали Дмитрия тремя словами и желали ему успехов на новой должности.  

Сейчас «Динамо-Минск» переживает не лучшие времена, хоккейный клуб устанавливает всё новые антирекорды, в настоящий момент у команды 11 поражений подряд. Болельщики надеются, что «вливание свежей крови» поможет клубу вернуться к победам.  

«Мне почему-то кажется что пойдут перемены, потому что человек разбирается в хоккее»,  

«Очень надеюсь, что будут перемены»,  

«Есть люди близкие к хоккею, которые говорят, что он толковый».  

За время своей карьеры Дмитрий Басков сменил множество клубов, дважды становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок Беларуси.  

Весной 2018 года мы провели большое интервью с Басковым. 

«Задача любого детского тренера – влюбить ребенка в хоккей» (подробнее здесь).  

# Хоккей Беларуси # калейдоскоп # Дмитрий Басков # Видеофакт

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