3 ноября – самая сильная магнитная буря месяца. Советы метеозависимым людям

Третьего ноября планету ожидает магнитная буря. В субботу ожидается ее пик, однако более слабые магнитные возбуждения люди могут ощущать вплоть до шестого ноября.

В такие дни недомогание могут почувствовать метеозависимые люди. Магнитная буря может вызвать обострение хронических заболеваний, беспокойство, раздражительность, сонливость, головокружение, учащение сердцебиения, повышение давления.

Медики советуют метеочувствительным людям не злоупотреблять жирной, соленой, жареной и острой пищей, исключить алкоголь, а отдать предпочтение молочным и растительным продуктам.

Также стоит пить побольше воды, хорошо высыпаться – стараться, чтобы сон составлял более 8 часов. Не переусердствуйте с физическими нагрузками и тяжелой работой – это поможет избежать неприятных симптомов. Хорошей заменой тяжелым физическим нагрузкам будут прогулки на свежем воздухе.