Прямой эфир

3 ноября – самая сильная магнитная буря месяца. Советы метеозависимым людям

01 ноября 2018 12:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Третьего ноября планету ожидает магнитная буря. В субботу ожидается ее пик, однако более слабые магнитные возбуждения люди могут ощущать вплоть до шестого ноября.

В такие дни недомогание могут почувствовать метеозависимые люди. Магнитная буря может вызвать обострение хронических заболеваний, беспокойство, раздражительность, сонливость, головокружение, учащение сердцебиения, повышение давления.

Медики советуют метеочувствительным людям не злоупотреблять жирной, соленой, жареной и острой пищей, исключить алкоголь, а отдать предпочтение молочным и растительным продуктам.

Также стоит пить побольше воды, хорошо высыпаться – стараться, чтобы сон составлял более 8 часов. Не переусердствуйте с физическими нагрузками и тяжелой работой – это поможет избежать неприятных симптомов. Хорошей заменой тяжелым физическим нагрузкам будут прогулки на свежем воздухе.

Гороскоп на ноябрь: Львы запоют, у Стрельцов – хандра (читайте здесь).  

# Гороскоп # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Алла Пугачева – рок-звезда. Неожиданный образ 69-летней певицы удивил поклонников
01 ноября 2018 11:47

Алла Пугачева – рок-звезда. Неожиданный образ 69-летней певицы удивил поклонников

«Мы на этом не остановимся». Генеральный директор «СТВ» Игорь Луцкий о новых проектах канала
01 ноября 2018 11:10

«Мы на этом не остановимся». Генеральный директор «СТВ» Игорь Луцкий о новых проектах канала

Ведущая нового реалити-шоу «Деревня. Live» Елизавета Полещук: «Пришла, подёргала, а молоко, оказывается, не так льётся»
01 ноября 2018 10:53

Ведущая нового реалити-шоу «Деревня. Live» Елизавета Полещук: «Пришла, подёргала, а молоко, оказывается, не так льётся»