«Я усматриваю системную проблему в том, что то поколение остановилось, смены поколений не произошло». Большое интервью Дмитрия Баскова

Новости Беларуси. 22 мая на встрече Президента с министром внутренних дел обсуждали не только криминогенную обстановку. Игорь Шуневич является председателем наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо-Минск» и, совершенно естественно, речь зашла о выступлении нашей сборной на Чемпионате мира по хоккею, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кажется, об этом знают все, но все-таки напомним: наши хоккеисты не выиграли ни одного матча и вылетели из элитного дивизиона. «Это по делу. Им нечего делать с такой игрой в этом дивизионе», – резюмировал Президент (подробнее здесь). Некоторое время до этого из элитного дивизиона вылетела и молодежка. Что говорят по этому поводу болельщики – лучше не озвучивать.

Прощание с элитным дивизионом. Как Беларусь выступала на ЧМ-2018 по хоккею А вот юниорская сборная страны в апреле досрочно вышла в плей-офф Чемпионата мира и сохранила элитную прописку на следующий сезон. Как это удалось и когда зажгутся новые звезды, ведь нам это очень нужно, – мы расспросили заместителя председателя Федерации хоккея, директора Детско-юношеской спортивной школы Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Дмитрия Баскова.

Юлия Огнева, СТВ:

Дмитрий, сейчас мы находимся на ледовой площадке Дворца спорта. У вас проходит семинар тренеров. Расскажите, что это за мероприятие – говорят, оно впервые в Беларуси.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси, директор детско-юношеской хоккейной школы «Динамо-Минск»:

Мы с этого года начали проводить семинары. Начали с теоретических занятий, то есть собирали тренеров, начиная с минских школ. Сегодняшний семинар – это семинар не для детей, а для тренеров. Сегодня в нашей стране 29 школ – 26 государственных и три частные. Мы пригласили по одному тренеру из каждой школы, чтобы провести такой мастер-класс. Юлия Огнева:

Кто его дает, этот мастер-класс?

Дмитрий Басков:

Дают тренеры школы «Динамо». В сегодняшнем белорусском детском хоккее достаточно и тренеров, и детей способных и талантливых, которых нужно просто активно развивать. Юлия Огнева:

Казалось бы, формула подготовки чемпионов достаточно проста: это хорошие тренеры, талантливые ребята, ну и, конечно, инфраструктура. Скажите, где в этой цепочке у нас самое слабое звено (с учетом тех результатов, которые мы показываем)?

Дмитрий Басков:

Я бы не сказал, что у нас в этой цепочке есть какое-то слабое звено, и что талантливые дети – это ключевой фактор. Очень много примеров и ярких личностей, которые достигли больших успехов сегодня, имея небольшой талант, но большое трудолюбие. Задача любого детского тренера сегодня – влюбить ребенка в хоккей.

Юлия Огнева:

Ледовые площадки – очень много об этом говорят. Кто-то говорит, что много, кто-то говорит, что мало. А может быть все-таки достаточно? Или нет? Как по-вашему? Дмитрий Басков:

Смотря с чем сравнивать, знаете, и с кем сравнивать. Естественно, мировые хоккейные страны, которые сегодня показывают огромные результаты на мировой арене, имеют огромное количество площадок. Наверное, сегодня нельзя проводить параллель, что именно хоккейные площадки – результат той или иной работы, той или иной ситуации, в которой мы оказываемся. Сегодня речь идет о школах. Раньше была одна школа – «Юность», и воспитанники все были из этой школы. Потом появился «Новополоцк», потом «Гродно» и потом все остальные школы. Поэтому мы сегодня имеем 29 школ. Для 38 катков это много или мало – судите сами.

Но сегодня не каждая школа имеет полный комплект возрастов, то есть нет выпусков еще. По-другому говоря, у нас только сейчас идет становление детско-юношеского хоккея, которого у нас, в принципе, не было. У нас был он с одной школой, с нашими именитыми хоккеистами, которые много-много лет защищали честь национальной сборной. К сожалению, они выросли, ушли из хоккея профессионального. Сегодня наш 2000-й год рождения защищал честь юношеской сборной на Чемпионате мира в элитном дивизионе, где не просто боролся за выживание, а попал в плей-офф. Юлия Огнева:

Нам надо подождать? Дмитрий Басков:

Нам надо подождать, конечно.

Юлия Огнева:

Надежда есть, несмотря на то, что ни молодежная сборная, ни национальная не попали в элитный дивизион? Дмитрий Басков:

Абсолютно согласен, что это большой показатель. Но еще больший показатель, что мы находились в элитном дивизионе много лет и оттуда не вылетали. В хоккее всякое бывает. Это всего лишь скоротечный турнир.