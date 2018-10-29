11-е поражение подряд. ХК «Динамо» проиграл «Амуру» в чемпионате КХЛ

Новости Беларуси. Кажется, этих парней не остановить. В понедельник минское «Динамо» обновило клубный антирекорд и потерпело 11-е кряду поражение в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На домашнем льду зубры принимали одну из худших команд восточной конференции – хабаровский «Амур». Когда, как не в игре с таким соперником, возвращаться на победную тропу? Но в этот вечер все как-то сразу пошло не так. Минчане пропустили уже на третьей минуте.
А на первый перерыв бело-синие ушли уступая с разницей в две шайбы. Во втором периоде «зубры» хотя бы сумели забросить – голы на счету Пулккинена и Ковыршина. Вот только гости тоже зажигали красный фонарь за нашими воротами – 2:5 к третьему периоду.
Заключительная треть не принесла радостных эмоций. Команды обменялись шайбами (у «Динамо» забросил Степанов). Итоговый счет 6:3 в пользу «Амура». 11-е подряд поражение «Динамо».
Следующую игру «зубры» также проведут дома. 1 ноября нас ждет встреча с китайским «Куньлунем».