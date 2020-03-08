Постой, давай сначала поговорим! Пять злодеев, которые не нападают сразу
Если спросить вас о клише в литературе и кино, какие сразу придут вам на ум? Невероятно сильный или умный главный герой? Спасение девушки, которая не в силах постоять за себя? Бесконечные патроны в оружии? Всюду открытые двери, чтобы герои ужастиков могли спокойно спуститься в подвал, где не работает электричество?
Наверное, перечислять можно очень долго, но это будет скучно, поэтому мы выбрали один стандартный ход, который у многих людей вызывает почти осязаемую боль – разговорчивый главный злодей. Да, этому персонажу может представиться 1001 возможность нанести решающий удар, но он не станет этого делать, ведь намного лучше перекинуться парой слов со своим противником и терпеливо подождать, пока он не придумает план победы.
Волан-де-Морт
Общительность антагониста в серии книг о мальчике волшебнике Гарри Поттере начинает проявляться уже в «Философском камне». Встретившись возле магического зеркала с мальчиком, Волан-де-Морт начинает задушевную беседу. Когда убедить Поттера не удаётся, приходится пустить в ход силу. В конце «Тайной комнаты» антагониста можно оправдать – он ещё призрак. Но всё-таки Тёмный Лорд не отказал себе в удовольствии поболтать, прежде чем выпустить василиска.
Фотофакт: как изменились молодые актеры из фильмов о «Гарри Поттере»
В четвёртой части дружелюбная встреча состоялась на кладбище. Прикованный и беспомощный Гарри смотрит на возродившегося Волан-де-Морта. Злодей потрогал главного героя пальцем, а затем вызвал на показательную дуэль. Серьёзно, нельзя же просто взять и положить всему конец, пока студент Гриффиндора не может сопротивляться. И только уже в «Дарах Смерти», когда Поттер должен умереть, чтобы перестать быть крестражем, Тёмный Лорд великодушно произнёс «Авада Кедавра».
Джокер
Про главного противника Бэтмена есть много историй. В большинстве из них Джокер без единой капли сомнения и жалости устраняет свои цели, но только не Бэтмена. С ним злодей всегда рад поболтать, а временами и вовсе признаётся, что без представителя стороны добра ему будет очень скучно.
Яркий и относительно недавний пример – фильм «Тёмный рыцарь», где Джокера сыграл Хит Леджер. Всех, кто не связан с Бэтменом, антагонист убивает без долгих разговоров, но иногда сопровождая шуткой. А вот ради общения с главным героем злодей даже позволил себя поймать. В конце фильма Джокер говорит: «Ты не убьёшь меня из-за совершенно неуместной уверенности в собственной правоте. А я не убью тебя, потому что с тобой безумно весело! Я думаю, мы с тобой обречены бороться вечно».
Фото: instagram.com/zdesestkino
Ганнибал Лектер
Больше всего в качестве исполнителя роли серийного убийцы запомнился Энтони Хопкинс. Его персонаж спокоен, мудр, умеет ждать подходящего момента. В «Молчании ягнят» Ганнибал с лёгкой усмешкой общается с курсанткой Академии ФБР Клариссой Старлинг, а когда антагонисту представилась возможность сбежать, он без промедления избавился от всех препятствий. В фильме «Ганнибал» Старлинг спасает Лектера, и тот оказывает ей ответную услугу. Чуть позже антагонист даже устраивает совместный ужин, который, впрочем, закончился не очень хорошо.
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Джон Крамер
Пожалуй, обстановка, в которой происходят разговоры с Крамером, весьма специфична. В большинстве случаев антагонист начинает вести задушевные беседы, когда другие персонажи уже находятся у него в ловушке. Кроме того, предметом разговора обычно становится игра, а на кону – жизнь людей, с которыми общается Джон. В этой серии фильмов на первом плане злодей, по-настоящему серьёзного протагониста нет. Антагонист всегда пытается «перевоспитать» человека, а не убить, что сильно отличает его от других злодеев, но не мешает включить его в список «разговорчивых антагонистов».
Фото: instagram.com/sergey_rudnitsky
Агент Смит
Антагонист «Матрицы» очень интересный персонаж, ведь не смотря на его нежелание общаться с людьми, он всё равно это делает. В первой части Смит сначала беседует с Нео, а затем отпускает его. Потом ведёт долгий диалог с прикованным к стулу Морфеусом, жалуясь на то, как неприятна ему Матрица и её обитатели. За это время успевает появиться Избранный и спасти своего друга и наставника. Монолог антагониста в третьей части, когда Смит пытается выяснить, почему мистер Андерсон продолжает упорствовать, тоже весьма характерный пример. К чему спешить? Лучше поговорить.
Фото: кадр из фильма «Матрица»
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