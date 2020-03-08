Постой, давай сначала поговорим! Пять злодеев, которые не нападают сразу

Если спросить вас о клише в литературе и кино, какие сразу придут вам на ум? Невероятно сильный или умный главный герой? Спасение девушки, которая не в силах постоять за себя? Бесконечные патроны в оружии? Всюду открытые двери, чтобы герои ужастиков могли спокойно спуститься в подвал, где не работает электричество?

Наверное, перечислять можно очень долго, но это будет скучно, поэтому мы выбрали один стандартный ход, который у многих людей вызывает почти осязаемую боль – разговорчивый главный злодей. Да, этому персонажу может представиться 1001 возможность нанести решающий удар, но он не станет этого делать, ведь намного лучше перекинуться парой слов со своим противником и терпеливо подождать, пока он не придумает план победы.

Волан-де-Морт

Общительность антагониста в серии книг о мальчике волшебнике Гарри Поттере начинает проявляться уже в «Философском камне». Встретившись возле магического зеркала с мальчиком, Волан-де-Морт начинает задушевную беседу. Когда убедить Поттера не удаётся, приходится пустить в ход силу. В конце «Тайной комнаты» антагониста можно оправдать – он ещё призрак. Но всё-таки Тёмный Лорд не отказал себе в удовольствии поболтать, прежде чем выпустить василиска.

Фотофакт: как изменились молодые актеры из фильмов о «Гарри Поттере»

В четвёртой части дружелюбная встреча состоялась на кладбище. Прикованный и беспомощный Гарри смотрит на возродившегося Волан-де-Морта. Злодей потрогал главного героя пальцем, а затем вызвал на показательную дуэль. Серьёзно, нельзя же просто взять и положить всему конец, пока студент Гриффиндора не может сопротивляться. И только уже в «Дарах Смерти», когда Поттер должен умереть, чтобы перестать быть крестражем, Тёмный Лорд великодушно произнёс «Авада Кедавра».