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Кровожадный монстр, соблазнитель и борец со злом: как менялся образ вампира в кинематографе

13 июля 2019 09:03
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 «Длинные ногти и клыки; легко перемещается по стенам; боится распятия и святой воды; превращается в птиц и животных», – так описал вампира Брэм Стокер в своем романе «Дракула», который стал известен по всему миру. Как менялся образ этих существ в кинематографе, читайте в нашем материале.

«Носферату: симфония ужаса», 1922

Это один из первых фильмов о вампирах. Именно в этой картине вампир появился в более-менее привычном обличии. Граф Орлок, владелец замка, – злое существо, которое жаждет крови. У него очень бледная кожа, острые клыки и абсолютно черные глаза. Кстати, в «Носферату» впервые появилась идея о том, что вампир может погибнуть от солнечного света.

Кровожадный монстр, соблазнитель и борец со злом: как менялся образ вампира в кинематографе-1

Фото: instagram.com/mavie_anastasia_/

Кровожадный монстр, соблазнитель и борец со злом: как менялся образ вампира в кинематографе-3

Фото: instagram.com/marynly77/

Кровожадный монстр, соблазнитель и борец со злом: как менялся образ вампира в кинематографе-5

Фото: instagram.com/marynly77/

«Дракула», 1931

Если в фильме «Носферату» перед нами кровожадный монстр, то режиссер Тод Броунинг сделал главного героя вампиром-соблазнителем. Влад Дракула – привлекательный, интеллигентный, настоящий эстет и аристократ. Белоснежная рубашка, черный смокинг и аккуратно зачесанные волосы – такой образ быстро произвел магнетический эффект на женскую аудиторию и затмил кровожадного Орлока из «Носферату». Позже зрители увидят еще несколько версий одноименной саги.

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Кровожадный монстр, соблазнитель и борец со злом: как менялся образ вампира в кинематографе-8

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Gray Man Games

Кровожадный монстр, соблазнитель и борец со злом: как менялся образ вампира в кинематографе-10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Gray Man Games

Кровожадный монстр, соблазнитель и борец со злом: как менялся образ вампира в кинематографе-12

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Gray Man Games

«Голод», 1983

Фильм, основанный на романе Уитли Стрибера, показывает вампиров совсем в другом амплуа. Здесь вампиры – результаты мутации, распространения вируса. Они становятся слоем общества и не отличаются от остальных людей. В «Голоде» они даже стареют.

Кровожадный монстр, соблазнитель и борец со злом: как менялся образ вампира в кинематографе-15

Фото: скриншот ok.ru/video/33027656437

 «Дракула», 1992

Дракула в исполнении Гэри Олдмена считается классическим образом вампира. Богатый мужчина, элегантный джентльмен в дорогом костюме, цилиндре и пенсне. Когда он кусает людей, чтобы превратить их в вампиров, его глаза наливаются кровью. Дракула у Фрэнсиса Коппола – герой-романтик, который находится в поисках любви, и жертвует всем, когда ее находит. А еще в картине появляются девушки-вампиры. Одну из них сыграла Моника Беллуччи.

Кровожадный монстр, соблазнитель и борец со злом: как менялся образ вампира в кинематографе-18

Фото: instagram.com/bramstokersdracula/

Кровожадный монстр, соблазнитель и борец со злом: как менялся образ вампира в кинематографе-20

Фото: instagram.com/kinozritel/

Кровожадный монстр, соблазнитель и борец со злом: как менялся образ вампира в кинематографе-22

Фото: instagram.com/superalbumhero/

«Интервью с вампиром», 1994

Самые красивые вампиры появились на экранах в середине 90-х в исполнении Тома Круза и Брэда Питта. Идеальная кожа, роскошные наряды, безупречная внешность – такими качествами наделил вампиров режиссер Нил Джордан. Они полностью отдаются чувствам. Все это в сочетании с готической атмосферой фильма заставляет восхищаться мистическими красавцами.

Кровожадный монстр, соблазнитель и борец со злом: как менялся образ вампира в кинематографе-25

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Киноклипы Хранилище»

Кровожадный монстр, соблазнитель и борец со злом: как менялся образ вампира в кинематографе-27

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Екатеррина Митина»

Кровожадный монстр, соблазнитель и борец со злом: как менялся образ вампира в кинематографе-29

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Ksysha Boykova

«Блейд», 1998

Вампиры-супергерои, как вам такой поворот? Вампиры в современном мире питаются донорской кровью и ходят в ночные клубы, при этом сражаясь со злом. Главные герои не отличаются от людей, а у них в руках появляется современное оружие.

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Кровожадный монстр, соблазнитель и борец со злом: как менялся образ вампира в кинематографе-32

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Moment Film HD

Кровожадный монстр, соблазнитель и борец со злом: как менялся образ вампира в кинематографе-34

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Moment Film HD

«Сумерки», 2008

Самая популярная вампирская сага, которая покорила сердца миллионов. Загадочный красавчик Эдвард Каллен ездит на дорогой машине и живет в роскошном особняке в глубине леса. В принципе, они выглядят так же, как и все смертные, разве что глаза меняют цвет, а кожа начинает мерцать под лучами солнца.  В этом фильме, как и в кинокартине «Блейд», вампиры делятся на хороших и плохих. Но и те, и другие обладают чувствами: они способны любить, страдать, радоваться и ненавидеть. А еще «сумеречные» вампиры обладают суперсилой: могут быстро перемещаться, видеть будущее и читать мысли.

Кровожадный монстр, соблазнитель и борец со злом: как менялся образ вампира в кинематографе-37

Фото: instagram.com/twilights.saga/

Кровожадный монстр, соблазнитель и борец со злом: как менялся образ вампира в кинематографе-39

Фото: instagram.com/twilights.saga/

Кровожадный монстр, соблазнитель и борец со злом: как менялся образ вампира в кинематографе-41

Фото: instagram.com/symerki_vampire.diaries/

«Дракула», 2014

Справедливый правитель, жестокий противник, любящий мужчина и заботливый отец. Таким показан князь Влад Дракула в фильме Гари Шора. Он остался таким даже после того, как обрел нечеловеческую силу. Он заключил сделку с вампиром, который долгие годы жил в глубокой пещере. Наказанием для Дракулы стало бессмертие. После того, как Влад стал вампиром, на его теле исчезли все шрамы, а раны стали заживать мгновенно. Главным страхом стало серебро. Металл обжигал кожу Дракулы, а его свечение слепило главного героя. Тем не менее, он шел до последнего, чтобы спасти свою семью и сохранить земли.

Кровожадный монстр, соблазнитель и борец со злом: как менялся образ вампира в кинематографе-44

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Трейлеры к фильмам»

Кровожадный монстр, соблазнитель и борец со злом: как менялся образ вампира в кинематографе-46

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Трейлеры к фильмам»

Кровожадный монстр, соблазнитель и борец со злом: как менялся образ вампира в кинематографе-48

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Новые трейлеры»

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