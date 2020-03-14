«Зелёная миля». Семь фактов об одной из лучших экранизаций книг Стивена Кинга
Что вы знаете о Стивене Кинге? Обычно, этот человек известен в качестве «Короля ужасов». Трудно с этим поспорить, учитывая количество книг, которые Кинг написал в жанре ужасов.
Однако американец является автором книг «Побег из Шоушенка» и «Зелёная миля», которые заставили миллионы людей горько плакать.
Обе эти работы были экранизированы и в сумме участвовали в 11 номинациях на премию «Оскар», но так и не смогли взять ни одной. Интересно, что режиссёром в обоих случаях был Фрэнк Дарабонт, который позже работал над экранизацией ещё одной книги Кинга в жанре драмы – «Мглой».
Поскольку интерес к этим кинокартинам не ослабевает, мы решили вспомнить интересные факты о съёмках «Зелёной мили».
1. Стивен Кинг редко остаётся доволен экранизациями своих произведений, однако «Зелёная миля», возможно, стала первым фильмом, который полностью одобрил писатель, даже несмотря на некоторые расхождения с оригиналом. Кроме того, Кинг говорил, что Том Хэнкс является идеальным воплощением персонажа Пола Эджкомба.
Ужас-то какой: 5 худших экранизаций Стивена Кинга
Фото: кадр из фильма «Зелёная миля»
2. Актёр Майкл Кларк Дункан, сыгравший Джона Коффи, действительно высокого роста – 196 см. Однако рост Дэвида Морса, исполнившего роль Брута Хауэлла, составляет 193 см. В фильме использовались различные хитрые ракурсы, чтобы Коффи казался едва ли не на голову выше Хауэлла.
3. Дункану не приходилось имитировать слёзы во время съёмок. Актёр просто вспоминал своё детство и уход отца из семьи. После этого Майкл начинал плакать.
4. Кингу было любопытно ощутить себя на месте приговорённых к казни. Писатель попросил разрешить ему сесть на электрический стул. Просьба была исполнена и позже Стивен говорил, что это был далеко не самый приятный опыт.
5. По сценарию Майкл Дункан должен был схватить Хэнкса за пах. Актёр очень смущался и никак не мог набраться решимости сделать это. Тогда Том засунул себе в штаны бутылку и проблема была решена.
6. Персонаж Дага Хатчисона должен был всех раздражать. Чтобы актёрам было легче испытывать это чувство, Хатчисону дали скрипучую обувь. Возможно, Дагу пришлось непросто, учитывая, что он испытывал на себе реальное раздражение, но актёр рассказывал, что эта идея понравилась и ему.
Фото: кадр из фильма «Зелёная миля»
7. Легко догадаться, что роль мышонка по кличке Мистер Джинглз сыграл не один грызун. В действительности их было около 30. Что интересно, по сюжету мышонок прожил примерно 64 года. Средняя мышь живёт 2-3 года, рекордсмены доживают до пяти. Если бы у человека, который в среднем живёт 71 год, продолжительность жизни увеличилась так же сильно, то он прожил бы, очень приблизительно, от 700 до 2 тысяч лет.
Кстати, ранее мы рассказывали интересные факты о ещё двух выдающихся фильмах, которые вышли на экраны в 1999 году.
Что вы могли пропустить в «Матрице» и «Бойцовском клубе» – смотрите здесь.