«Зелёная миля». Семь фактов об одной из лучших экранизаций книг Стивена Кинга

Что вы знаете о Стивене Кинге? Обычно, этот человек известен в качестве «Короля ужасов». Трудно с этим поспорить, учитывая количество книг, которые Кинг написал в жанре ужасов.

Однако американец является автором книг «Побег из Шоушенка» и «Зелёная миля», которые заставили миллионы людей горько плакать.

Обе эти работы были экранизированы и в сумме участвовали в 11 номинациях на премию «Оскар», но так и не смогли взять ни одной. Интересно, что режиссёром в обоих случаях был Фрэнк Дарабонт, который позже работал над экранизацией ещё одной книги Кинга в жанре драмы – «Мглой».

Поскольку интерес к этим кинокартинам не ослабевает, мы решили вспомнить интересные факты о съёмках «Зелёной мили».

1. Стивен Кинг редко остаётся доволен экранизациями своих произведений, однако «Зелёная миля», возможно, стала первым фильмом, который полностью одобрил писатель, даже несмотря на некоторые расхождения с оригиналом. Кроме того, Кинг говорил, что Том Хэнкс является идеальным воплощением персонажа Пола Эджкомба.

Ужас-то какой: 5 худших экранизаций Стивена Кинга