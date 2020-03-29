«Наслаждаемся». Дарья Домрачева поделилась утренней фотографией с дочкой

«Ожидая завтрака, Ксюша подлипла на концерт БИ-2 в сопровождении симфонического оркестра. Прекрасное начало выходного дня. Наслаждаемся», – написала биатлонистка на своей странице в Instagram.

Новости Беларуси. Дарья Домрачева показала, как встречает утро вместе с дочерью.

Закончив тренировать китайских спортсменов, Домрачева вернулась в Минск, чтобы немного отдохнуть и провести время с дочкой.

Кстати, недавно биатлонистка рассказывала, что собирается посетить музей вместе с Ксюшей.