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«Наслаждаемся». Дарья Домрачева поделилась утренней фотографией с дочкой

29 марта 2020 08:40
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Новости Беларуси. Дарья Домрачева показала, как встречает утро вместе с дочерью. 

«Ожидая завтрака, Ксюша подлипла на концерт БИ-2 в сопровождении симфонического оркестра. Прекрасное начало выходного дня. Наслаждаемся», – написала биатлонистка на своей странице в Instagram. 

«Наслаждаемся». Дарья Домрачева поделилась утренней фотографией с дочкой -1

Фото: instagram.com/dadofun 

Закончив тренировать китайских спортсменов, Домрачева вернулась в Минск, чтобы немного отдохнуть и провести время с дочкой.  

Кстати, недавно биатлонистка рассказывала, что собирается посетить музей вместе с Ксюшей.

Взглянуть на семейный снимок можно здесь

# Биатлон # калейдоскоп # Дарья Домрачева

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