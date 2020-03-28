10 лучших фильмов о мужчине и женщине. Точнее – об отношениях

Россиян отправили по домам - в изоляции пережидать пандемию. Не на природу с шашлыками, а именно по домам. Что делать? Ну, пылесос, веник, тряпка – это один день. А потом? Одни займутся своими домашними хобби: бухать, вязать, рисовать. Другие наконец-то дочитают любимый роман. А большинство пройдет этот тернистый путь затворничества по известной траектории: диван-холодильник-телевизор. Кому что по душе, только бы не ругались. А для поддержания обстановки мира и спокойствия в квартире и на этаже предлагаем большинству самоизолирующихся наш выбор 10 лучших фильмов о мужчине и женщине. Точнее, о романтических отношениях, флирте, любви – кому как нравится. Смотрите, мечтайте и думайте о приятном. Тем более, с каждым в жизни случалось нечто подобное. «Красотка»

Джулия Робертс и Ричард Гир. Богатый бизнесмен скуки ради снял в городе проститутку. Она оказалась совсем не дурой и весьма привлекательной лицом и телом. Он влюбился в путану по уши, а она в него и того сильнее. «Непристойное предложение»

Дэми Мур, Роберт Редфорд и Вуди Харрельсон. Интеллигентной молодой семье срочно понадобились деньги. Тут случайно подвернулся богатенький симпатичный дядька и предложил миллион за ночь с красавицей женой. Пара согласилась. Вчера счастливые люди наутро стали чужими друг другу. «Непристойное предложение»

Том Круз и Николь Кидман. Молодые преуспевающие супруги откровенничают о своих сексуальных фантазиях и не прочь оба пофлиртовать на стороне. Однажды они, независимо друг от друга, оказываются на одной загородной тайной оргии, где все в масках. Короче, Том Круз там чуть не погиб, а Николь его спасла. Семейная лодка не разбилась. «Грязные танцы»

Дженнифер Грей и Патрик Суэйзи. Молоденькая барышня из богатой семьи приезжает на курорт, где по вечерам богатых постояльцев развлекают местные танцоры. Она знакомится с одним из них, и он учит её танцам. А где жаркие танцы, там и – сами понимаете. В общем, девочка попала. «Квартира»

Моника Беллуччи и Венсан Кассель. Молодой богатый бизнесмен, вдоволь нагулявшись, решил жениться. Однажды в парижском кафе он вдруг увидел свою любовь юности. Забыв про невесту, он задумал все перечеркнуть и вернуть давнюю любовь. Но не тут-то было. Встретившись, наконец, с подружкой юности, несчастный влюбленный понял, что какая-то она стала мутная.

«91/2 недель» Ким Бейсингер и Микки Рурк. Тут всё по упрощёнке, но, тем не менее, захватывает. Думаешь: вот всё у них не по-нашему, даже это. Двое встретились в Нью-Йорке и давай друг друга изматывать всякими эротическими экспериментами. Нет, никаких наручников или плёток, всё чувственно и нежно. И так до слов «The end». Да, еще музыка классная.

«Титаник» Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет. Юный нищий художник случайно попал на этот несчастный корабль, где познакомился с очаровательной невестой одного богатого пассажира. Пацан её так охмурил, что барышня не устояла перед его харизмой. Жаль только, что их скоротечный роман вместе с нечаянным любовником сгинул в пучине Атлантики. Вам поднадоели голливудские истории? Хочется чего-то нашего, простого, более близкого и понятного нашей душе? Пожалуйста, эти три фильма уж точно отвлекут вас от мыслей о коронавирусе.

«Три тополя на Плющихе» Татьяна Доронина и Олег Ефремов. Деревенская баба поехала в Москву навестить родню. На вокзале познакомилась с таксистом. Между ними вспыхнуло взаимное чувство. Уже и о встрече вечером договорились, да не судьба – гостья не смогла выйти из квартиры: ключ куда-то запропастился. «Любовь и голуби»

Людмила Гурченко и Александр Михайлов. Простой сельский мужик поехал на курорт к морю. Там встретил городскую кралю. И закрутилось.