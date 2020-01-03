Как сделать киногероя крутым? У нас есть шесть идей

Кинематограф стал неотъемлемой частью нашей жизни. Есть множество жанров, которые мы, конечно же, не станем перечислять. Отдельное место занимают фильмы про крутых парней. Вот они и являются предметом нашего изучения. Давайте выясним, как создатели кинокартин добавляют крутости своим героям. Плащ или длинное пальто Первое, что бросается в глаза, это одежда. Мы можем ещё не знать, что за персонаж на экране, но чёрный плащ уже указывает на крутость. Вспомним костюм героя «Матрицы» Нео. На нём пальто, полы которого пафосно развеваются при ходьбе. А ещё под ним очень удобно скрывать оружие, что указывает на таинственность и опасность персонажа. Избранный Нео в реальной жизни. Что случилось с этим ребёнком? Ещё примеры – Леон из одноименного фильма, Лартен Крепсли из «Истории одного вампира», Бэтмен, Доктор Стрэндж, Дарт Вейдер и так далее.

Фото: кадр из фильма «Матрица»

Тёмные очки Они не всегда могут быть чёрного цвета, но солнцезащитные очки присутствуют у огромного количестве персонажей боевиков. На ум сразу приходит робот из будущего в фильме «Терминатор». В «Матрице» и «Леоне» без тёмных очков тоже не обошлось. Вспомним ещё героев фильмов «Блэйд», «Чёрная дыра», «Хэнкок», «Люди в чёрном». Первый Джон Коннор. Как сложилась судьба актёра из фильма «Терминатор 2»

Фото: кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

Курение Пока не началась массовая борьба с курением, в фильмах сигареты, сигары, трубки часто сопровождали киногероев. Например, Шерлок Холмс, хотя он больше книжный персонаж, Логан, он же Росомаха в «Людях Икс», Корбен Даллас в «Пятом элементе», чья вредная привычка спасла планету, ведь иначе у него могло и не найтись спички в нужный момент. Ещё примеры – Лейтенант Коломбо в одноименном сериале, Штирлиц в «Семнадцать мгновений весны», Константин в фильме с таким же названием, Тайлер Дерден в «Бойцовском клубе» и так далее.

Фото: кадр из фильма «Люди Икс»

Оружие Разве персонаж вообще может быть крутым, если он не способен не глядя попасть пулей тёмной ночью в муху, которая летает в ста метрах от него? Наверное, можно даже не перечислять всех, кто стреляет из оружия, но мы всё таким повторимся. Фильмы: «Леон», «Матрица», «Пятый элемент», «Джон Уик», «Неудержимые», «Терминатор», «Обитель зла» и так далее. Кстати, штурмовики в «Звёздных войнах» тоже когда-то умели метко стрелять, но потом они оказались не на стороне главных героев и разучились. Похожи? Показываем дочь актрисы Кэрри Фишер, которая сыграла Лею Органу в «Звёздных войнах»

Фото: кадр из фильма «Обитель зла 4: Жизнь после смерти»

Автомобиль Машина является важным показателем статуса, заработка, а иногда и интеллекта персонажа. Например, в фильме «Такси» машину можно считать неодушевлённым главным героем. Классной тачкой могут похвастаться Бэтмен, Джеймс Бонд, Зелёный Шершень, Эмметт Браун из «Назад в будущее», Доминик Торетто из «Форсажа», Дима Майков из «Чёрной молнии». А ещё вспомним Оптимуса Прайма и его коллег трансформеров.

Фото: кадр из фильма «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды»

Длинные волосы Признаем, довольно спорный момент, однако у многих злодеев есть длинные волосы, которые придают им шарма. Кхал Дрого из «Игры престолов», Локи в киновселенной Marvel, принц Нуада из «Хеллбой 2: Золотая армия», Люциус Малфой из «Гарри Поттера», граф Дракула из «Ван Хельсинг» и так далее. Кровожадный монстр, соблазнитель и борец со злом: как менялся образ вампира в кинематографе

Фото: кадр из фильма «Хеллбой 2: Золотая армия»