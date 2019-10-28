Быков, Романенко и Лобанов 10 лет спустя. Что стало с актёрами сериала «Интерны»

На протяжении десяти лет мы запоем смотрели «Интерны» и переживали за судьбу четырех будущих врачей. В сериале их обучают нетрадиционными методами и часто оставляют на дежурство. Картина полюбилась зрителю благодаря своей легкости и качественному юмору. Многие реплики разошлись на цитаты, а герои ленты стали настоящими любимчиками телезрителей. Снова вернуться в больницу и посмотреть, как менялись главные герои сериала «Интерны», предлагаем в нашем материале. Иван Охлобыстин

Фото: instagram.com/psykero1477, kino-teatr.ru Доктор Быков после сериала стал, пожалуй, самым известным врачом из существующих. Охлобыстин идеально вписался в роль, мастерски исполнил ее и точно запомнился всем. Сейчас артист продолжает актерскую карьеру и активную социальную жизнь. В 2019 году с участием Ивана Охлобыстина вышло два фильма и сериал. Также актер озвучил Царя в мультфильме «Иван Царевич и Серый волк – 4». Суворовское училище спустя 13 лет. Как изменились актёры сериала «Кадетство» Илья Глинников

Фото: instagram.com/glinnikov1st, kino-teatr.ru Интерна Глеба Романенко в «Интернах» сыграл актер Илья Глинников. В сериале Романенко любит отлынивать от работы и разыгрывать своих друзей. По сюжету он – сын главврача, поэтому на работе чувствует некую излишнюю раскрепощенность. После такой роли Глинников проснулся знаменитым. Сейчас актер продолжает сниматься в кино и телепередачах. Александр Ильин

Фото: instagram.com/actresskamynina, kino-teatr.ru Лобанов уже не тот. Актёр «Интернов» кардинально изменил имидж В сериале лучшим другом Романенко считается интерн Лобанов. Его сыграл Александр Ильин. После главной роли актер стал популярнее, его начали чаще приглашать на съемки. Ильин увлекается музыкой и пишет тексты для панк-группы «План Ломоносова». Сейчас актер продолжает сниматься в кино. Например, в 2018 году Александра Ильина сыграл роль футбольного фаната в фильме «Тренер». Кристина Асмус

Фото: instagram.com/asmuskristina, kino-teatr.ru Наивную и скромную Варю Черноус сыграла Кристина Асмус. Актрисе удалось показать исполнительного, ранимого и очень доброго интерна, который готов выслушать, посочувствовать и поверить во что угодно. После сериала Кристина Асмус сыграла яркие роли в фильмах «Елки» и «А зори здесь тихие…». Актриса продолжает сниматься в кино и сериалах, а также активно ведет соцсети. Дмитрий Шаракоис

Фото: instagram.com/sharakois, kino-teatr.ru Дмитрий Шаракоис исполнил в сериале роль четвертого интерна – Бориса Левина. Он очень умный и сдержанный, терпит различные розыгрыши коллег Романенко и Лобанова, мечтает стать хорошим врачом. После успеха в «Интернах» Дмитрий Шаракоис продолжил карьеру. Он снялся в множестве сериалов и фильмов, а в 2014 году исполнил роль Шурика в ремейке фильма «Кавказская пленница!» Братва 15 лет спустя. Что стало с актёрами сериала «Бригада» Один Ланд Байрон

Фото: instagram.com/actresskamynina, kino-teatr.ru Американский и российский актер театра и кино сыграл роль интерна по обмену из Бостона Фила Ричардса. Он в полной мере ощущает русский менталитет, пытается ужиться с Лобановым и Романенко и быть в гармонии с доктором Быковым. Сейчас актер участвует в съемках кино. С 2016 года проживает в Москве и работает в Гоголь-центре. Вадим Демчог

Фото: instagram.com/vdemchog, kino-teatr.ru Известный режиссер, сценарист и радиоведущий Вадим Демчог сыграл роль доктора-венеролога Купитмана, друга доктора Быкова. Актеру удалось сыграть хитрого врача, который любит коньяк и женщин. Актер в 2016 году получил премию «ТЭФИ», а в 2019 году на экранах ожидается комедия «Холоп» с его участием. Кстати, в картине появятся также Илья Глинников и Иван Охлобыстин. 12 лет спустя. Как изменились актёры сериала «Не родись красивой» Светлана Пермякова

Фото: instagram.com/s_permyakova, kino-teatr.ru Актрису Светлану Пермякову знают не только из-за роли в «Интернах». Актриса стала узнаваемой еще в 1992 году после выступлений в КВН. Пермякова блестяще сыграла колоритную медсестру Любу, хитрую, иногда грубую и очень любопытную. Сейчас у актрисы есть театральное агентство и детский музыкальный театр. Светлана Камынина