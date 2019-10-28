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Быков, Романенко и Лобанов 10 лет спустя. Что стало с актёрами сериала «Интерны»

28 октября 2019 10:15
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На протяжении десяти лет мы запоем смотрели «Интерны» и переживали за судьбу четырех будущих врачей. В сериале их обучают нетрадиционными методами и часто оставляют на дежурство. Картина полюбилась зрителю благодаря своей легкости и качественному юмору. Многие реплики разошлись на цитаты, а герои ленты стали настоящими любимчиками телезрителей. 

Снова вернуться в больницу и посмотреть, как менялись главные герои сериала «Интерны», предлагаем в нашем материале. 

Иван Охлобыстин 

Быков, Романенко и Лобанов 10 лет спустя. Что стало с актёрами сериала «Интерны»-1

Фото: instagram.com/psykero1477, kino-teatr.ru

Доктор Быков после сериала стал, пожалуй, самым известным врачом из существующих. Охлобыстин идеально вписался в роль, мастерски исполнил ее и точно запомнился всем. Сейчас артист продолжает актерскую карьеру и активную социальную жизнь. В 2019 году с участием Ивана Охлобыстина вышло два фильма и сериал. Также актер озвучил Царя в мультфильме «Иван Царевич и Серый волк – 4».    

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Илья Глинников 

Быков, Романенко и Лобанов 10 лет спустя. Что стало с актёрами сериала «Интерны»-3

Фото: instagram.com/glinnikov1st, kino-teatr.ru

Интерна Глеба Романенко в «Интернах» сыграл актер Илья Глинников. В сериале Романенко любит отлынивать от работы и разыгрывать своих друзей. По сюжету он – сын главврача, поэтому на работе чувствует некую излишнюю раскрепощенность. После такой роли Глинников проснулся знаменитым. Сейчас актер продолжает сниматься в кино и телепередачах. 

Александр Ильин

Быков, Романенко и Лобанов 10 лет спустя. Что стало с актёрами сериала «Интерны»-5

Фото: instagram.com/actresskamynina, kino-teatr.ru

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В сериале лучшим другом Романенко считается интерн Лобанов. Его сыграл Александр Ильин. После главной роли актер стал популярнее, его начали чаще приглашать на съемки. Ильин увлекается музыкой и пишет тексты для панк-группы «План Ломоносова». Сейчас актер продолжает сниматься в кино. Например, в 2018 году Александра Ильина сыграл роль футбольного фаната в фильме «Тренер».  

Кристина Асмус

Быков, Романенко и Лобанов 10 лет спустя. Что стало с актёрами сериала «Интерны»-7

Фото: instagram.com/asmuskristina, kino-teatr.ru

Наивную и скромную Варю Черноус сыграла Кристина Асмус. Актрисе удалось показать исполнительного, ранимого и очень доброго интерна, который готов выслушать, посочувствовать и поверить во что угодно. После сериала Кристина Асмус сыграла яркие роли в фильмах «Елки» и «А зори здесь тихие…». Актриса продолжает сниматься в кино и сериалах, а также активно ведет соцсети. 

Дмитрий Шаракоис

Быков, Романенко и Лобанов 10 лет спустя. Что стало с актёрами сериала «Интерны»-9

Фото: instagram.com/sharakois, kino-teatr.ru

Дмитрий Шаракоис исполнил в сериале роль четвертого интерна – Бориса Левина. Он очень умный и сдержанный, терпит различные розыгрыши коллег Романенко и Лобанова, мечтает стать хорошим врачом. После успеха в «Интернах» Дмитрий Шаракоис продолжил карьеру. Он снялся в множестве сериалов и фильмов, а в 2014 году исполнил роль Шурика в ремейке фильма «Кавказская пленница!» 

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Один Ланд Байрон

Быков, Романенко и Лобанов 10 лет спустя. Что стало с актёрами сериала «Интерны»-11

Фото: instagram.com/actresskamynina, kino-teatr.ru

Американский и российский актер театра и кино сыграл роль интерна по обмену из Бостона Фила Ричардса. Он в полной мере ощущает русский менталитет, пытается ужиться с Лобановым и Романенко и быть в гармонии с доктором Быковым. Сейчас актер участвует в съемках кино. С 2016 года проживает в Москве и работает в Гоголь-центре. 

Вадим Демчог

Быков, Романенко и Лобанов 10 лет спустя. Что стало с актёрами сериала «Интерны»-13

Фото: instagram.com/vdemchog, kino-teatr.ru

Известный режиссер, сценарист и радиоведущий Вадим Демчог сыграл роль доктора-венеролога Купитмана, друга доктора Быкова. Актеру удалось сыграть хитрого врача, который любит коньяк и женщин. Актер в 2016 году получил премию «ТЭФИ», а в 2019 году на экранах ожидается комедия «Холоп» с его участием. Кстати, в картине появятся также Илья Глинников и Иван Охлобыстин. 

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Светлана Пермякова 

Быков, Романенко и Лобанов 10 лет спустя. Что стало с актёрами сериала «Интерны»-15

Фото: instagram.com/s_permyakova, kino-teatr.ru 

Актрису Светлану Пермякову знают не только из-за роли в «Интернах». Актриса стала узнаваемой еще в 1992 году после выступлений в КВН. Пермякова блестяще сыграла колоритную медсестру Любу, хитрую, иногда грубую и очень любопытную. Сейчас у актрисы есть театральное агентство и детский музыкальный театр. 

Светлана Камынина

Быков, Романенко и Лобанов 10 лет спустя. Что стало с актёрами сериала «Интерны»-17

Фото: instagram.com/actresskamynina, kino-teatr.ru 

Главврача больницы Анастасию Кисегач и маму интерна Романенко сыграла Светлана Камынина. В течение сериала главный врач ведет романтические отношения с доктором Быковым, с которым впоследствии они поженятся. Сейчас актриса снимается в сериалах и кино, в 2019 году вышел фильм с Камыниной в главной роли. 

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# Звезды

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