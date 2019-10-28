Она в 60 лет стала вице-мисс на конкурсе красоты в Италии. Три истории женщин, которым возраст не помеха

Вспышки софитов и модные показы. За жизнью Антуанетты в Instagram следит 1,5 тысячи человек! Этим летом Антонина Скурчаева на конкурсе красоты Miss Grand International стала вице-мисс! 60-летнюю красавицу обошла только 25-летняя модель. Всего же в итальянском Пезаро было 600 участников. Харизма и элегантность белоруски победили.

Антонина Скурчаева, модель:

Каково было мое удивление и растерянность, когда прозвучала моя фамилия. Жюри нас оценивало не чисто внешне, смотрели в кафе, на пляже и в социуме.

Еще пару лет назад происходящее показалось бы инженеру-строителю сном. Когда из жизни ушел отец, женщина решила сменить Светлогорск на столицу и попробовать себя в моделинге. За год ушли 18 кг! По совету легендарной Майи Плисецкой – попросту закрыла рот и записалась на самомассаж.

Антонина Скурчаева:

У нас самые большие рецепторы здесь, на ступнях ног. Я пошила два мешочка с морскими камушками.

Дине Петренко завидуют все соседки. В свои 72 она зажигает, как в 18! В отличной форме бухгалтер была всегда. Когда подняла детей и внуков, решила заняться собой. Стретчинг, темпераментная зумба, бассейн и скандинавская ходьба – неполный перечень увлечений! Дина Петренко, ведет активный образ жизни:

Есть мед, сметана, яйцо – это все наложил и потом совершенно другое ощущение! Пить правильно воду, кушать здоровую пищу и, естественно, заниматься спортом.

О том, что движение – вечная молодость знает и Наталья Клепикова. В прошлом году экономист вышла на пенсию. Делает куклы, кружит в ча-ча-ча, путешествует и уже полгода пробует себя в гунби – ювелирную китайскую живопись открыла на мастер-классе. Чтобы распустились пионы и защебетали птицы, наносит по 50 тончайших слоев. Чем прозрачнее картина, тем искуснее мастерство.

Наталья Клепикова, художник:

У них каждый цветочек, жучок, паучок что-либо значат. Поэтому рисуешь и понимаешь, что ты рисуешь позитив.

Антонина Скурчаева штудирует английский и устраивает велопокатушки с подружками. На завтрак замачивает с вечера в кефире гречку и запивает бодрящим кофе.

Антонина Скурчаева:

Чувствуется, что идет полностью напряжение. Если будешь делать, живот уйдет.

Зарядка также в главном меню, ведь на носу очередной показ в купальниках. Антонина Скурчаева:

Я хочу показать своим примером, что можно жить в любом возрасте полноценно и интересно.

Дина Петренко:

У нас есть любовь ко всему. Это же одно удовольствие – сидеть и чувствовать, как это хорошо, что ты живешь в этом мире. Наталья Клепикова:

Каждый сам выбирает, если у кого-то хобби сидеть на лавочке и перемывать кости – это одно. Главное, любить себя и не спать на ходу!