Братва 15 лет спустя. Что стало с актёрами сериала «Бригада»

Сериал «Бригада» не видел, наверное, только ленивый. Этот легендарный сериал показал суровость 90-ых. В центре сюжета находятся четыре друга, которые объединились в преступную группировку. 15 серий о самых настоящих русских гангстерах принесли актерам славу, а зрителю незабываемые воспоминания. Вспомнить главных героев и поностальгировать можно в нашем материале. Сергей Безруков

Главарем преступной группы был Саша Белый. Эти имя и фамилия известны всем: на него равнялись, за ним подражали, он был очень опасный и крутой. До «Бригады» о Безрукове мало кто знал, поэтому съемки в сериале принесли актеру бешеную популярность. Сейчас 45-летнего актера называют одной из главных российских звезд кино. Сергей снялся в таких известных фильмах как «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Каникулы строгого режима» и сериале «Годунов». Сейчас актер активно продолжает свою творческую деятельность, снимается в кино и играет в театре. Актер женат, воспитывает дочь и сына. Борис Годунов: 5 фактов из жизни карьериста и интригана

Фото: s_bezrukov

Екатерина Гусева

Жена Саши Белого – Ольга – образец жены криминального авторитета. Она мудрая и сильная, а еще она бесстрашная. Ольга изначально была скромной девушкой, играющей на скрипке, однако рядом с мужем она становится другой. Роль Ольги принесла Екатерине Гусевой популярность, поэтому сейчас актриса продолжает трудиться над успешной кинокарьерой, работает в театре, а в 2009 году получила звание заслуженной артистки России. Сейчас актрисе 43 года. Когда молодость задержалась. Шесть женщин, которые сейчас выглядят не хуже, чем в 20 лет (читать далее).

Фото: instagram.com/_ekaterinaguseva_

Дмитрий Дюжев

Роль «Космоса» блестяще сыграл Дмитрий Дюжев. После выхода культового сериала на экраны актер проснулся не просто знаменитым, его теперь знала в лицо вся страна. Актер не упускал момент и строил карьеру. После «Бригады» Дюжев стал активно сниматься в кино, а также попробовал себя в роли ведущего и певца. В этом году вышел фильм «Тобол», в котором 41-летний Дюжев сыграл Петра I.

Фото: instagram.com/dyuzhev_d

Павел Майков

Еще один бандит из группировки носил кличку «Пчела». Его сыграл Павел Майков, актер театра и кино. После роли уважаемого человека, Павел не бросил кино, продолжил сниматься и режиссировать. Также Майков пробовал себя в музыкальной карьере. Сейчас Майкову 43 года. Недавно Павел сыграл в сериале «Измены» и «Ольга», а еще в нашумевшем фильме «Лед».

Фото: instagram.com/pavel.maykov

Владимир Вдовиченков

Владимир Вдовиченков стал звездой сериалов «Бумер» и «Левиафан». В 2012 году получил звание заслуженного артист России. Актера заметили в фильме «Тарас Бульба». Сейчас 47-летний Вдовиченков участвует в съемках социальной драмы «Учителя». Владимир сыграет вместе с Ириной Старшенбаум и Дмитрием Мазуровым.

Фото: instagram.com/vdovichenkovvladimir