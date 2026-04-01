ВС Российской Федерации полностью контролируют территорию Луганской Народной Республики, пишет РИА Новости.

В оборонном ведомстве России также информировали, что подразделениями группировки войск «Запад» нанесено поражение противоборствующей стороне в районе Грушевки, Гусинки, Маяка, Моначиновки, Нечволодовки, Паламаревки и Просянки в Харьковской области, рядом с Красным Лиманом и Яцковкой на территории ДНР.

В течение суток ВС Украины утратили БМП, БТР, 2 ББМ «Казак», 16 авто, 6 орудий полевой артиллерии, а также склад с боеприпасами.

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