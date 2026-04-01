В Беларуси ранними яровыми и зернобобовыми засеяно 256 тыс. га площадей

В Беларуси активно идет посевная. В кампанию включились все регионы страны. На сегодняшний день в республике ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами (без кукурузы, гречихи и проса) засеяно 256 тысяч гектаров. Это 46 % от общей площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема посевной в Беларуси всегда под особым вниманием Президента. В нынешних мировых условиях задача поставлена предельно четкая – собрать урожай не ниже прошлогоднего. Это не просто ориентир, а стратегическая цель.

В лидерах Брестская область, где засеяно 80 тысяч гектаров – это 95 % плановых площадей. Далее следует Гродненщина – там ранние яровые и зернобобовые высажены на 57 тысячах гекторов, что составляет 77 % от плана. И замыкает тройку лидеров – центральный регион. В Минской области засеяно 56 % площадей – это 41 тысяча гектаров.

Итоговый каравай зависит от комплекса факторов. Один из ключевых – качественная заправка почвы удобрениями. Под яровой сев накоплено 658 тысяч тонн действующего вещества – 79 % от плана. На поля вывезено 47 миллионов тонн органики, внесено 24 миллиона – половина. Большинство культур требуют две-три подкормки, поэтому накопление удобрений всех видов продолжится до 1 августа.