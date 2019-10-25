Лобанов уже не тот. Актёр «Интернов» кардинально изменил имидж

Новости России. Александр Ильин кардинально изменил имидж.

Актер появился в Instagram-аккаунте у коллеги по «Интернам» Светланы Камыниной. На видеозаписи он поделился воспоминаниями, а актриса под постом рассказала о том, что Ильин не только актер, но и талантливый певец.