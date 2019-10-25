Лобанов уже не тот. Актёр «Интернов» кардинально изменил имидж
Новости России. Александр Ильин кардинально изменил имидж.
Актер появился в Instagram-аккаунте у коллеги по «Интернам» Светланы Камыниной. На видеозаписи он поделился воспоминаниями, а актриса под постом рассказала о том, что Ильин не только актер, но и талантливый певец.
Фото: instagram.com/actresskamynina
В конце публикации главврач «Интернов» рассказала, что Александр Ильин изменил внешность для съемок в сериале на историческую тематику. Актер отрастил длинные волосы, усы и бороду. Поклонники оставили разные комментарии. Некоторых удивило разнообразие талантов Ильина, другие же написали, что не узнали кумира в таком образе.
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