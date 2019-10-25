Прямой эфир

Лобанов уже не тот. Актёр «Интернов» кардинально изменил имидж

25 октября 2019 13:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Александр Ильин кардинально изменил имидж.

Актер появился в Instagram-аккаунте у коллеги по «Интернам» Светланы Камыниной. На видеозаписи он поделился воспоминаниями, а актриса под постом рассказала о том, что Ильин не только актер, но и талантливый певец.

Лобанов уже не тот. Актёр «Интернов» кардинально изменил имидж-1

Фото: instagram.com/actresskamynina

В конце публикации главврач «Интернов» рассказала, что Александр Ильин изменил внешность для съемок в сериале на историческую тематику. Актер отрастил длинные волосы, усы и бороду. Поклонники оставили разные комментарии. Некоторых удивило разнообразие талантов Ильина, другие же написали, что не узнали кумира в таком образе.

Весной Полина Гагарина сменила имидж. Певица показала новый цвет волос — здесь подробнее.

# Звезды # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Льву Яшину – 90: как мы поклонялись футбольному Богу
25 октября 2019 13:36

Льву Яшину – 90: как мы поклонялись футбольному Богу

Показываем, как животные умеют проявлять нежность: 11 душевных фото
25 октября 2019 12:11

Показываем, как животные умеют проявлять нежность: 11 душевных фото

В России мама спасла ребёнка, который провалился в люк
25 октября 2019 10:48

В России мама спасла ребёнка, который провалился в люк