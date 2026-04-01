Ярослав Брызгалов помог «Медисин Хэт Тайгерс» разгромить «Реджайну» в поединке плей-офф ЗХЛ

Результативная игра Ярослава Брызгалова помогла «Медисин Хэт Тайгерс» разгромить «Реджайну» в поединке плей-офф Западной хоккейной лиги – 8:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский нападающий провел встречу на левом фланге третьего звена. На 8-й минуте он забросил первую шайбу своей дружины, а в концовке стартового периода ассистировал партнеру по команде. Кроме того, земляк пять раз угрожал неприятельским владениям, и завершил противостояние с показателем полезности «+3». На данный момент он делит второе место в списке бомбардиров своего клуба.