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Ярослав Брызгалов помог «Медисин Хэт Тайгерс» разгромить «Реджайну» в поединке плей-офф ЗХЛ

01 апреля 2026 11:58
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Результативная игра Ярослава Брызгалова помогла «Медисин Хэт Тайгерс» разгромить «Реджайну» в поединке плей-офф Западной хоккейной лиги – 8:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорусский нападающий провел встречу на левом фланге третьего звена. На 8-й минуте он забросил первую шайбу своей дружины, а в концовке стартового периода ассистировал партнеру по команде. Кроме того, земляк пять раз угрожал неприятельским владениям, и завершил противостояние с показателем полезности «+3». На данный момент он делит второе место в списке бомбардиров своего клуба. 

# Хоккей

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