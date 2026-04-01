Воспитание патриотизма у подрастающего поколения и сохранение исторической памяти. В Минске проходит финал республиканского конкурса «Я патриот своей страны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего заявки подали около 12 тысяч десятиклассников со всех регионов республики. В финал прошли лишь 105 лучших. Для участников подготовили ряд заданий. Школьники писали эссе, в котором рассуждали о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. А также делились личными историями о своих героических предках. Кроме того, юноши и девушки подготовили самопрезентации и портфолио. Ребята декламируют тематические стихотворения, исполняют музыкальные произведения и театральные этюды.

Максим Демьянович, учащийся гимназии №1 города Горки: В своем эссе я раскрыл мысль о том, что Победа – вечная, мы должны сохранять память о ней. Я также упомянул своего прадеда, который воевал. Он пришел с войны без одной руки. Он воевал за Сталинград, награжден большим количеством медалей, так как проявил настоящую отвагу, ради того, чтобы мы сейчас жили спокойной и мирной жизнью.

Виктор Довнар, начальник главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:

Каждая работа индивидуальна, актуальна, ведь наши ребята рассуждают о таких серьезных темах, как о войне, о том героическом прошлом своих прадедов, прабабушек, которые пережили это, и каждая работа актуальна.

Конкурс завершится 2 апреля. По его результатам определят самых талантливых школьников, которые будут участвовать в V международном проекте «Поезд памяти». Ребята посетят памятные места Беларуси и России с 22 июня по 4 июля.