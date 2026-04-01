Трамп рассказал, что всерьез рассматривает выход США из НАТО

Соединенные Штаты могут выйти из НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп. Решение американского лидера, поясняет издание, связано с отказом Альнса присоединиться к войне с Ираном.

Как утверждает Трамп, он и ранее осознавал, что НАТО – бумажный тигр, о чем также знает президент РФ Владимир Путин. Штаты по умолчанию начали оказывать поддержку союзникам в вопросе Украины, не получив ее при этом в операции против Ирана, подчеркнул он.

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