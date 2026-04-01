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Трамп рассказал, что всерьез рассматривает выход США из НАТО

01 апреля 2026 11:51
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Трамп рассказал, что всерьез рассматривает выход США из НАТО-0

Соединенные Штаты могут выйти из НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп. Решение американского лидера, поясняет издание, связано с отказом Альнса присоединиться к войне с Ираном.

Как утверждает Трамп, он и ранее осознавал, что НАТО – бумажный тигр, о чем также знает президент РФ Владимир Путин. Штаты по умолчанию начали оказывать поддержку союзникам в вопросе Украины, не получив ее при этом в операции против Ирана, подчеркнул он.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

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