Суворовское училище спустя 13 лет. Как изменились актёры сериала «Кадетство»

Сериал «Кадетство» 13 лет назад смотрели все девочки и мальчики. Девочки мечтали о парне-защитнике, мальчики – об учебе в суворовском училище. Уже выросли и актеры, и зрители, поэтому сейчас самое время вспомнить главных героев «Кадетства». А узнать, как изменились актеры, можно в нашем материале. Александр Головин

Центральным персонажем сериала был кадет – сын мэра города Максим Макаров. Его роль исполнил Александр Головин. Некогда звезда «Ералаша», актер легко справился с задачей сыграть роль парня-сорвиголовы. После успеха в «Кадетстве», Головин продолжает работать в театре и сниматься в кино. Актер особенно запомнился в роли сноубордиста в киносаге «Елки». Александр Головин продолжает делать уверенные шаги в сфере кино. Так, в 2018 году вышло четыре фильма с участием Александра.

Фото: instagram.com/s.a.n.e.k13

Аристарх Венес

Простого парня Илью Сухомлина сыграл Аристарх Венес. Актер справился с ролью хитрого интеллигентного парня, который без ума от компьютерных игр. После съемок в «Кадетстве» актер продолжил сниматься в сериалах и в полнометражном кино. В 2018 году актер попробовал поработать с иностранными звездами кино. Он сыграл в боевике «За гранью реальности» с Антонио Бандерасом и Милошем Биковичем.

Фото: instagram.com/venes_aris

Павел Бессонов

Очаровательного героя Степана Перепечко сыграл Павел Бессонов. Деревенский парниша быстро освоился среди городских кадетов, очень любил поесть и этим всем подкупал зрителя. Павел Бессонов дебютировал в кино в «Ералаше», после нашумевших «Кадетов» сыграл еще пару ролей и сделал паузу в профессии. Актер не появляется на экранах и не дает интервью. Последний фильм с участием Павла Бессонова вышел в 2016 году. Братва 15 лет спустя. Что стало с актёрами сериала «Бригада»

Фото: instagram.com/b.e.s.s.o.n.o.v

Борис Корчевников

Илью Синицына – потомственного военного – сыграл Борис Корчевников. Ему досталась роль воспитанного и тотально дисциплинированного молодого человека, с которой актеру удалось справиться. Борис Корчевников поучаствовал в съемках десятка фильмов и сериалов, а потом ушел на телевидение. В 2017 году Андрей Малахов заменил Бориса Корчевникова в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Корчевников отдал этому проекту четыре года. Сейчас он ведет программу «Судьба человека» и является гендиректором телеканала «Спас».

Фото: instagram.com/b.korchevnikov

Артур Сопельник

Обаятельного кадета Трофимова сыграл Артур Сопельник. Герой в сериале очаровывает всех вокруг, пишет стихи и остается легким и романтичным. Артур Сопельник после такой роли сыграл еще пару милых героев в сериалах «Ранетки», «Физрук» и «Кремлевские курсанты». Последняя работа Артура Сопельника вышла на экраны в 2018 году.

Фото: instagram.com/artur_kinlepos